Санітарні процедури та методи стерилізації, розроблені NASA, майже гарантують, що апарати будуть очищені від земного життя. Космічне агентство всіма силами намагається "врятувати космос" від земного життя. Це концепція запобігання біологічного перехресного зараження, щоб захистити наших небесних сусідів від нас та захистити нас від будь-яких забруднень, які можуть потрапити через космічні апарати на Землю.

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Марсохід Perseverance в так званій "чистій кімнаті" / Фото Popular Mechanics

Для чого стерилізувати космічні апарати

Щоб не переплутати позаземне життя з нашим. Уявіть, що земні бактерії потрапили на Марс та розвинулися. В результаті дослідники виявлять там життя та подумають, що воно позаземне. А через певний час виявиться, що це звичне нам життя родом із Землі. Щоб вберегти можливе позаземне життя від знищення нашим.

Як NASA вдається очищати космічні апарати від життя

На початку космічної ери супутники та інші апарати буквально запікали. Їх піддавали впливу дуже високих температур, щоб вбити всі форми життя, які могли бути на них. Звісно, що такий метод виявився максимально неефективним.

Якщо корпус машини міг легко перенести вплив високої температури, то електроніка або інші чутливі системи – ні. Агентство почало шукати кращі та надійніші способи стерилізації. Так з'явилися "чисті кімнати".

У таких кімнатах на 30 кубічних сантиметрів простору припадає менше ніж 10 тисяч частинок, розмір яких складає 0,5 мікрона. Такої чистоти вдається досягнути завдяки постійному моніторингу, надійних систем фільтрації, послідовного очищення за допомогою дезінфекційних засобів, а також ретельно продуманого процесу дезінфекції для тих, кому потрібно там працювати.

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Техніки та інженери, які працюють у приміщенні, повинні приймати душ напередодні ввечері, щоб на шкірі утворилися масла, й вона з меншою ймовірністю відлущувалася. Заборонені парфуми, шампуні, лосьйони, дезодоранти,

– розповідає менеджер по експлуатації устаткування "чистої кімнати" High Bay 1 Роджер Френсіс.



"Чиста кімната" / Фото Popular Mechanics

У 2021 році NASA очищає апарати комбінованими методами. Наприклад, термостійкі матеріали космічних апаратів піддаються дії високих температур, щоб вбити всі можливі мікроби на них. Інші деталі дезінфікуються спиртом та пероксидом водню. Поки апарат знаходиться у "чистій кімнаті", його постійно протирають вологими серветками із вмістом спирту.

Не дивлячись на такі процедури, ідеальної чистоти досягнути не можна. Та все ж це максимально зменшує ймовірність занесення "нашого" життя на інші космічні тіла.

Справжні проблеми можуть виникнути, коли почнуться пілотовані польоти, наприклад, на Марс. Адже людину так дезінфікувати не вийде. Захист Марса від людей може виявитися складнішим завданням, ніж дістатися туди.