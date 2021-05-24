Людству вдалося привезти ґрунт лише з Місяця та двох астероїдів. На ґрунт з астероїда Бенну ми все ще чекаємо. В майбутньому плануються місії до астероїдів та комет з метою забора зразків. ESA та NASA у 2026 році хочуть повернути зразки марсіанського ґрунту на Землю. Та команда з Дослідницького центру NASA імені Джона Гленна пішла далі та планує місію до супутника Сатурна Титана.

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Титан / Фото NASA

Що відомо про плани дослідження Титана

Повернення зразків ґрунту із супутника Сатурна – це не планова місія, а лише її проєкт. У NASA вирішили виділити грант на опрацювання цього концепту за програмою NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) Проєкт має найменування A Titan Sample Return Using In-Situ Propellants.

NIAC – це один зі способів, за допомогою якого агентство просуває "дикі" ідеї, які вимагають десятиліття або більше розробки, але можуть в кінцевому підсумку призвести до революційних інновацій, які сприяють новим і захоплюючим місіям, –

сказав Томас Зурбухен, заступник адміністратора Управління наукових місій агентства

Томас додав, що космічні місії сьогодення теж колись вважалися "дикими".

Станом на кінець травня 2021 року до Титана запланована лише одна місія – Dragonfly. Старт має відбутися у 2027 році. На супутник "володаря кілець" буде доставлений гелікоптер.

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Так буде відбуватися посадка та початок дослідження / Ілюстрація Dragonfly

Чому обрали Титан

Титан – це одне з найцікавіших тіл Сонячної системи. Він єдиний супутник у нашій системі, який має щільну атмосферу. Складається вона переважно з азоту та метану. Її щільність сягає 1,5 атмосфери.

Титан – єдине, окрім Землі, тіло у Сонячній системі на поверхні якого є рідина. І не просто рідина, а цілі озера та ріки. Тільки складаються вони не з води, а переважно з метану та етану. Вчені вважають, що під поверхнею планетоїда може знаходитися океан, що складається із суміші води, солей та аміаку.

Все це робить Титан дуже привабливою ціллю для досліджень.

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Поверхня Титана з висоти декількох кілометрів / Фото NASA

Що собою уявлятиме місія

Оскільки місія не затверджена, а перебуває на стадії концепту, то і деталей мало.

Враховуючи щільну атмосферу супутника, спуск на поверхню буде простішим, ніж на Марсі – достатньо буде парашутів, а реактивна система посадки не знадобиться.

Апарат не буде дуже великим, адже буде діяти обмеження по масі. Це не дозволить взяти із собою достатньо палива, щоб злетіти з поверхні Титана після забору зразків.

Тому планується, що паливо він здобуде прямо на супутнику. Один з компонентів, метан, не потрібно буде шукати – теоретично, достатньо буде помпи, яку опустять у "воду".

З другим компонентом палива, окислювачем, ситуація складніша. Адже в ролі окислювача виступає рідкий кисень. Його можна буде добути з ґрунтового водяного льоду, який розтопить ядерний реактор на борту станції.

Проте це все лише концепт і надалі плани, скоріше за все, зміняться.