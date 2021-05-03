Перші кроки: як налаштувати Android-смартфон після покупки

Часто покупка нового смартфона є важливим кроком, а особливо, коли це перший смартфон на новій операційній системі. Тож важливо одразу все налаштувати правильно, аби потім отримати максимальне задоволення від користування ґаджетом, не відволікаючись на потенційні проблеми через побіжне й неуважне перше налаштування. Розповідаємо, як зробити все правильно.

Якщо ви тільки но купили Android-смартфон і вважаєте, що його налаштування є складним та незрозумілим – це нормально, адже операційна система Android набагато функціональніша й складніша у порівнянні з iOS, яка встановлюється на телефони компанії Apple.

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Насправді ж все не так, важко, як може здаватися, на перший погляд. Особливо, якщо у вас під рукою є наш матеріал, адже тут ми розповімо, як швидко і правильно налаштувати Android-смартфон після покупки, а також дамо кілька цінних порад та відповідей на найважливіші запитання.

Перше, що потрібно зробити після купівлі Android-смартфона

Досі трендовим рішенням у конструкції смартфонів є задня скляна панель або суцільне скло, які, безумовно, додають стильного вигляду смартфону. Єдиним суттєвим мінусом таких смартфонів є їхня крихкість та досить не дешевий ремонт.

Тож перша порада – одразу купіть чохол для смартфона. Сьогодні практично для будь-якої моделі існує чималий вибір кейсів від звичайних силіконових оболонок до міцних ударостійких бамперів, які здатні захистити від серйозних пошкоджень увесь ґаджет.



Захисні чохли вбережуть смартфони від пошкоджень / Фото OnePlus

Крім того, чохол допоможе уберегти пристрій від дрібних та великих подряпин на корпусі, що дозволить вигідніше продати апарат на вторинному ринку у майбутньому, за потреби. Зазвичай смартфони китайських виробників вже мають у комплекті звичайні силіконові чохли, яких досить, для базового захисту.

Друга порада – захисна плівка та скло. Ці аксесуари також необхідно придбати разом зі смартфоном. Наклеювання захисного скла або плівки варто довірити фахівцю прямо в магазині. Варто зазначити, що чимало смартфонів на Android сьогодні мають попередньо наклеєну виробником захисну плівку. Її також цілком достатньо, аби захистити екран вашого пристрою від подряпин, а часто навіть ударів.

Чи варто повністю розряджати смартфон після покупки

Раніше серед власників мобільних телефонів була поширена практика розряджати телефони "до нуля", заряджати їх, знову розряджати і так кілька разів, для "розгону батареї". Однак така процедура мала певний сенс у випадку зі старими літієвими акумуляторами. Теперішні літій-іонні батареї не потребують таких маніпуляцій, тож відразу "з коробки" ви можете користуватися смартфоном у звичному режимі.

Як правильно налаштувати Android-смартфон

У налаштуванні нового смартфона немає нічого складного. Усі справді необхідні перші кроки ви зможете налаштувати завдяки стартовим підказкам після першого ввімкнення ґаджета. Зазвичай на першому екрані після запуску пристрій запропонує вам обрати мову та перевірити правильно вказаний час та дату.

Після цього смартфон запропонує під'єднатися до інтернету через стільникову мережу або ж Wi-Fi (потрібно вказати пароль мережі). Далі необхідно вказати дані для створення облікового запису Google та інших сервісів (майже кожен виробник має власний хмарний сервіс). Тут потрібно бути вкрай уважним, адже доведеться вказувати щонайменше:

ім'я користувача;

пошту;

пароль та інші додаткові дані.

Їх варто запам'ятати та не губити, а краще записати та зберігати у такому місці, щоб за потреби ви могли їх відшукати, адже ці дані будуть потрібні при відновленні доступу до облікового запису, або при переході на інший пристрій.

Обліковий запис дозволяє використовувати сервіси Google у смартфоні, синхронізувати паролі, переглядати історію завантажених додатків. По суті він є головною умовою для повноцінного використання пристрою.



Налаштування облікового запису Google – важливий крок у налаштуванні смартфона / Фото Скріншот

. Існують смартфони без сервісів Google, а отже і без відповідного облікового запису (смартфони Huawei). Однак виробники замінюють цей обліковий запис власним і його налаштування нічим особливо не відрізняється, а сам запис також дозволяє повноцінно використовувати смартфон.

Як правильно створити та налаштувати обліковий запис Google детально описано у відповідному матеріалі самої компанії Google за цим посиланням. Тут вказані усі важливі кроки. Ми лише вкотре наголосимо на важливості зберігання паролів та інформації, яка стосується вашого облікового запису.

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Перші налаштування безпеки смартфона: важливий етап

Під час першого налаштування смартфон попросить вас відправляти дані та різну статистику на сервери Google. З метою безпеки краще цього не робити.

Оскільки Android відкрита операційна система, яка не зберігає дані користувачів на власних серверах, кожен охочий може випустити власний пристрій на базі Android, і ніхто його не зупинить. Проте всім відомо, що, як правило, Android-телефони поширюються з сервісами Google, без яких смартфон не може нормально працювати.

Це, безумовно, погано, адже відсутність конкуренції та альтернатив ні до чого доброго не приведе (Huawei бореться з цим шляхом створення власних сервісів).

Як правильно встановлювати додатки для смартфона

Смартфон на базі Android дає змогу встановити спеціальні додатки, які значно розширяють функціональність та можливості вашого пристрою. Найбільш безпечним шляхом встановлення додатків є офіційний магазин від Google – Google Play. Він вже встановлений на вашому смартфонів і буде доступний одразу на домашньому екрані, або легко знайдеться в меню додатків.

Щоб встановити додаток, потрібно:

відкрити Google Play на смартфоні;

ввести у поле пошуку назву потрібного додатка;

переконатися, що це саме він і натиснути "Завантажити".

Попри те, що "Play Маркет" є офіційним магазином Google, туди частенько проникають шахрайські додатки, які ховаються під програмами для зміни шпалер, тем та іншими утилітами. За цим треба уважно стежити, читати відгуки та дивитися на оцінку додатка, а найкраще, не встановлювати жодних неперевірених та непотрібних додатків навіть з Google Play.

Смартфон самостійно встановить додаток, після чого він з'явиться або на домашньому екрані або в меню додатків.



Google Play містить чимало корисних та цікавих додатків / Фото 24 канал

Ви також можете встановити додатки з інших джерел, наприклад, завантаживши відповідний файл у форматі apk на ваш смартфон і запустивши встановлення. Спершу пристрій повідомить вас про заборону встановлення додатків з невідомих джерел, яку ви зможете відключити у налаштуваннях.

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Разом з тим, не рекомендуємо цього робити, адже легко можна завантажити потенційно шкідливий додаток, який нашкодить вашому смартфону, а то й гаманцю. Встановлення таких файлів відбувається на власний розсуд і несе низку логічних ризиків. Такий сценарій можливий лише за умов 100% впевненості у джерелі та самому додатку.

Якщо ж так сталося, що ви звантажили й встановили невідомий додаток, а тепер з вашої картки зникають гроші, варто перевірити чи немає у вас непотрібних підписок. Як це зробити ми розповідали у нашому матеріалі.