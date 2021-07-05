Як мурахи будують живі плоти із самих себе: вчені провели спостереження

Вчені з Університету Колорадо отримали нові дані про те, як мурахи формують живі плоти із самих себе. Їх широко обговорювали у США після повені 2017 року. Тоді на воді помітили конструкції з червоних вогняних мурах, які таким чином добиралися до берега.

У новому дослідженні, опублікованому 30 червня в журналі Journal of the Royal Society Interface, говориться, що мурашиний пліт складається з двох ярусів. З нього також можуть формуватися додаткові структури.

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Як будуються живі плоти

Вчені зібрали комах у загальну масу й опустили їх у великий резервуар з водою, в центрі якого знаходився акриловий стрижень. Під час експерименту навколо нього швидко утворилося коло з мурах. Вони підпливали один до одного, чіплялися і створювали загальну структуру.

Свої плоти мурахи будували, чіпляючись один за одного щелепами та лапками.



Формування плоту з мурах / Фото Vernerey research group, University of Colorado Boulder

Форма плоту поступово змінювалася. У ній з'являлися структури, схожі на рукави. Вчені з'ясували, що за допомогою цих рукавів мурахи тягнуться до суші.