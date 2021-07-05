Як мурахи будують живі плоти із самих себе: вчені провели спостереження

5 липня 2021 , 22:09
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Джерело:

Live Science

Вчені з Університету Колорадо отримали нові дані про те, як мурахи формують живі плоти із самих себе. Їх широко обговорювали у США після повені 2017 року. Тоді на воді помітили конструкції з червоних вогняних мурах, які таким чином добиралися до берега.

У новому дослідженні, опублікованому 30 червня в журналі Journal of the Royal Society Interface, говориться, що мурашиний пліт складається з двох ярусів. З нього також можуть формуватися додаткові структури.

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Як будуються живі плоти

Вчені зібрали комах у загальну масу й опустили їх у великий резервуар з водою, в центрі якого знаходився акриловий стрижень. Під час експерименту навколо нього швидко утворилося коло з мурах. Вони підпливали один до одного, чіплялися і створювали загальну структуру.

Свої плоти мурахи будували, чіпляючись один за одного щелепами та лапками. 


Формування плоту з мурах / Фото Vernerey research group, University of Colorado Boulder

Форма плоту поступово змінювалася. У ній з'являлися структури, схожі на рукави. Вчені з'ясували, що за допомогою цих рукавів мурахи тягнуться до суші.

  • Також виявилося, що мурашиний пліт двошаровий.
  • Нижній ярус є основним, в ньому мурахи не рухаються.
  • На верхньому ж, навпаки, йде активний рух.
  • Мурахи ніби маршували та формували з себе ті самі рукави, які простягалися до берега.
  • Верхні особини зістрибували в воду і хапалися лапками за нижніх.
  • Все це працювало як конвеєр: верхні змінювали нижніх, і навпаки.
Автор: Олександр Гайдамашко