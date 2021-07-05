У новому дослідженні, опублікованому 30 червня в журналі Journal of the Royal Society Interface, говориться, що мурашиний пліт складається з двох ярусів. З нього також можуть формуватися додаткові структури.
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Як будуються живі плоти
Вчені зібрали комах у загальну масу й опустили їх у великий резервуар з водою, в центрі якого знаходився акриловий стрижень. Під час експерименту навколо нього швидко утворилося коло з мурах. Вони підпливали один до одного, чіплялися і створювали загальну структуру.
Свої плоти мурахи будували, чіпляючись один за одного щелепами та лапками.
Формування плоту з мурах / Фото Vernerey research group, University of Colorado Boulder
Форма плоту поступово змінювалася. У ній з'являлися структури, схожі на рукави. Вчені з'ясували, що за допомогою цих рукавів мурахи тягнуться до суші.
- Також виявилося, що мурашиний пліт двошаровий.
- Нижній ярус є основним, в ньому мурахи не рухаються.
- На верхньому ж, навпаки, йде активний рух.
- Мурахи ніби маршували та формували з себе ті самі рукави, які простягалися до берега.
- Верхні особини зістрибували в воду і хапалися лапками за нижніх.
- Все це працювало як конвеєр: верхні змінювали нижніх, і навпаки.