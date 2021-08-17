Марс має дуже розріджену атмосферу. Сталося це через те, що планета не має потужного магнітного поля і сонячний вітер буквально "вивітрює" газ Марсу. Атмосферний тиск біля поверхні Червоної планети еквівалентний тиску на висоті 30 кілометрів над поверхнею Землі. Вчені, ймовірно, знайшли розгадку того, як Марс зміг втрати значну частину своєї води. Всьому причиною стали пилові бурі, які можуть охопити всю планету.

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Фотографії з різницею в 1 місяць демонструють глобальну пилову бурю / Фото NASA Mars Global Surveyor

Як саме пилові бурі висушують Марс

Пилові бурі нагрівають холодну марсіанську атмосферу на великих висотах та запобігають замерзанню водяної пари. Через це вона підіймається ще вище.

У верхніх прошарках атмосфера ще більше розріджена, тому молекули води стають дуже вразливими для ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Це випромінювання розщеплює їх на складові компоненти: водень та кисень. Водень, що є найлегшим елементом, покидає атмосферу та губиться в космосі. Кисень або випаровується, або повертається на поверхню Марсу.

Під час регіональних пилових бур в літній сезон Марс втрачає у 2 рази більше води, ніж під час спокійного сезону.

Щоб дізнатися це, науковці об'єднали дані з трьох космічних апаратів, які обертаються довкола Марса:

Mars Reconnaissance Orbiter (NASA).

Trace Gas Orbiter (ESA).

Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (NASA).

Апарати спостерігали, як після початку пилових штормів вода підіймається все вище і вище, де її "знищує" сонячне випромінювання.

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