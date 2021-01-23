Американець Макс Креддок опинився в італійській в'язниці після того, як намагався сісти в автобус з колекційним вогнеметом виробництва The Boring Company Ілона Маска. Креддок був заарештований в Сардинії у червні 2018 року.

Як розвивалася історія з вогнеметом

Чоловік пофарбував свій вогнемет у чорний колір і написав на ньому назву музичного фестивалю на Багамах, який він відвідав за рік до цього. Стривожений водій автобуса відмовився їхати за маршрутом, а потім подзвонив у поліцію, повідомляє TechCrunch.

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Першу ніч Креддок провів у місцевій в'язниці. Коли йому вдалося знайти адвоката, та пообіцяла, що суддя обмежиться попередженням. Однак після суду американець повернувся в камеру. З'ясувалося, що володіння вогнеметом в Італії загрожує 10 роками тюремного ув'язнення.

Кілька місяців по тому письменник Джон Річардсон працював у своєму будинку в Лондоні, коли пролунав стук у двері. За ним прийшла поліція. Письменникові повідомили, що у них є ордер на обшук. Причиною був вогнемет.



Вогнемет The Boring Company

З'ясувалося, що подібні вогнемети конфіскували у більш ніж тисячі покупців за кордоном. Конфіскацію проводили поліцейські або співробітники митної служби. При цьому багатьом покупцям погрожували термінами.

Так, лондонська поліція у співпраці з митними службовцями відстежила усі вогнемети Маска, що прямували у столицю. Потім пристрої почали конфісковувати. Причому, у одного лондонця заодно вилучили ноутбук і кілька мобільних телефонів. Влогер YouTube в Манчестері піддався переслідуванню після того, як показав ґаджет Boring Company в одному зі своїх відеороликів.

Ще у тисячі покупців зі Швейцарії конфіскували пристрій і оштрафували власників. Один з них подав до суду, заявивши, що вогнемет мало чим відрізнявся від шкільного пальника Бунзена, але програв процес.

Тим часом у Сполучених Штатах

У США вогнемет компанії Маска фігурує щонайменше в одному місцевому і одному федеральному кримінальному розслідуванні. Також зафіксовано три випадки, коли пристрої The Boring Company вилучали у підозрюваних у торгівлі наркотиками.

The Boring Company не коментує ці ситуації.

У Штатах в червні 2019 року депутат-демократ в сенаті штату Нью-Йорк вніс на розгляд законопроєкт, який криміналізує володіння і використання вогнемета Маска. Документ свідчив, що володіння і використання вогнемета є кримінальним злочином, якщо тільки він не використовується в сільськогосподарських або будівельних цілях, а самі пристрої не можна продавати цивільним особам, обмеживши їх використання навченим персоналом.

Закон не прийняли, але це не завадило поліції переслідувати власників вогнеметів. У червні 2020 року поліцейські у Спрінгфілді, штат Массачусетс, зупинили машину через відсутність наклейки ТО. Один з офіцерів зауважив гвинтівку, якою виявився вогнемет, захований під сидінням. Його власник, пасажир Брендон МакГі, був звинувачений у носінні зброї.



Рендер збірки вогнемета The Boring Company

У тому ж місяці агенти ФБР, які проводили обшук у жителя Пенсільванії, Брендона Альтгофен Лонга, наткнулися на його вогнемет, притулений до стіни. Лонга звинуватили у змові з метою заворушень, а також у змові з метою використання вогнемета для вчинення тяжкого злочину під час протестів в Огайо проти жорстокості поліції.

Є й реальні випадки, які підтверджують, що не всі покупці використовують вогнемет як іграшку. У Вісконсині після дворічного розслідування у липні 2020 року поліція заарештувала двох чоловіків, у яких був свій сховок з наркотиками і зброєю. Серед кокаїну, пістолетів і штурмових гвинтівок знайшли також вогнемет The Boring Company. Поліція Канади в ході аналогічної операції теж виявила у наркоторговців вогнемет.

Історія вогнеметів від Ілона Маска

Маск оголосив про обмежений випуск вогнеметів у грудні 2017 року. Компанія заробила 1 мільйон доларів за кілька тижнів після початку продажів пристроїв. Всього було випущено 20 тисяч вогнеметів, їх вартість становила 500 доларів.

Сам Маск у подкасті Джо Рогана відзначав, що є великим шанувальником фільму "Космічні яйця", і примітив їх колекційні вогнемети для дітей. Тоді ж він торкнувся проблеми переслідування в інших країнах, заявивши, що компанія назвала пристрої "Не вогнемети". На думку топ-менеджера, така назва мала вирішити проблеми на митниці.

Маск просував новинку у Twitter і навіть влаштував вечірку з нагоди запуску продажів в Лос-Анджелесі, де Креддок був одним з перших 1000 клієнтів, які забрали свої вогнемети. Американець стверджує, що він зняв балон з бензином, поклав вогнемет в ручну поклажу, і у нього не було проблем з перельотом.

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Особливості конструкції вогнеметів The Boring Company

Пристрій The Boring Company використовує стандартний балон з пропановим газом і за своїми функціями аналогічними пропановим пальникам для плавлення льоду або знищення бур'янів. Але з прикладом у вигляді гвинтівки і пістолетною рукояткою вогнемет виглядає як реальна зброю.



Рендер конструкції "Не вогнемета" Ілона Маска

Тим часом Креддока відпустили після тижня ув'язнення. Його адвокат запитала суддю: "Ви дійсно хочете бути тим хлопцем в міжнародних новинах, який тримає американця в тюрмі через іграшки?". Креддок повернувся додому. Він каже, що шкодує про те, що вивозив вогнемет за кордон і носив його публічно.