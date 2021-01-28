28 січня першому українському космонавту Леонідові Каденюку могло виповнитись 70 років. Саме Каденюк у складі американської команди на шатлі Columbia здійснив політ у космос. У річницю його народження згадуємо як відбулася ця історична подія.

Джерело: 24 канал

У червні 1995 року Леоніда Каденюка відібрали у групу астронавтів Національного космічного агентства України. З того ж часу розпочалась підготовка до польоту у відкритий космос.

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Так, Каденюк працював науковим співробітником відділу фітогормонології Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного. Також він пройшов підготовку в NASA як спеціаліст з корисного навантаження.

Політ у космос

Історична для України місія розпочалась 19 листопада 1997 року. Запуск відбувався з космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида, США).

Під час польоту команда астронавтів виконувала біологічні експерименти спільного українсько-американського наукового дослідження. Експериментували із трьома видами рослин: ріпа, соя і мох.

Леонід Каденюк з місією у космосі

Головним завданням астронавтів було вивчення впливу стану невагомості на фотосинтетичний апарат рослин, на запліднення та розвиток зародка, на експресію генів у тканинах сої і ріпи, а також вивчення процесу ураження паростків сої патогенним грибом фітофтори.

27 листопада Каденюк вийшов на контакт з Україною. До речі. це було перше в історії, коли громадянин України вів діалог з космосу.

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Також Каденюк проводив експерименти Інституту системних досліджень людини на тему "Людина і стан невагомості".

При погляді на Землю було і те, що викликало тривогу. Наприклад, відразу впадає в очі надзвичайно тонкий шар атмосфери, який плівкою огортає нашу планету. Це мене вразило. Майнула думка: ”Невже життя на Землі існує завдяки такому тоненькому прошарку, який забезпечує різноманіття життя на планеті і його безпеку?,

– роздумував Каденюк.

Ще один цікавий факт – для сигналу пробудження екіпажу, кожен член обирав мелодію за власним бажанням. Каденюк обрав Гімн України. Таким чином Гімн нашої держави двічі пролунав у космосі. Місія завершилась 5 грудня – команда успішно повернулась за Землю. Після повернення на батьківщину Леонідові Каденюку вручили звання Герой України.