Перевіряйте продавця

Купувати речі у сумнівних продавців – не найкраща ідея, навіть якщо пропозиція виглядає цікавою. Перед тим як розпочати спілкування, перевірте дату реєстрації облікового запису на майданчику, вивчіть профіль продавця: наскільки добре він заповнений, чи є відгуки інших покупців, який загальний рейтинг на сайті оголошень. Якщо обліковий запис зареєстровано давно, а рейтингу та відгуків немає, це привід насторожитися.

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Відгуки клієнтів – один із головних факторів, що впливає на ухвалення рішення про покупку. Шахраї це знають і додають на сайт підроблені ревю. Як правило, у таких текстах зустрічаються однакові звороти на кшталт "відмінна якість", "чесна ціна", "залишився задоволений покупкою".

Не ведіться на "вигідні пропозиції"

Значна знижка на популярний товар – ще один прийом, за допомогою якого онлайн-ділки намагаються продати підробку або річ з дефектом. Шари немає. Оригінальна сумка GUCCI або новий iPhone не можуть коштувати дешево, як би цього не хотілося.

Зазвичай, при перепродажі ціна на нову річ становить 50–70% від первісної суми, на вживану – 30–50%. Щоб зрозуміти реальну вартість, проаналізуйте пропозиції інших продавців. Якщо ціна видається занизькою, прислухайтеся до інтуїції – можливо, перед вами репліка чи предмет із дефектом.



Під час розпродажів активізуються не лише продавці, але й шахраї / Фото Unsplash

Запитуйте додаткову інформацію

Щоб зберегти час, деякі моменти краще з'ясувати перед зустріччю з продавцем. Наприклад, при покупці iPhone, попросіть надіслати серійний номер ґаджета та скриншот із даними про стан батареї.

Купуючи одяг, уточніть розмір та поцікавтеся, чи немає фото речей на моделі чи манекені. Чи все гаразд з бірками, серійним номером і лого бренду.

Зверніть увагу! Відмова надіслати додаткову інформацію буде приводом засумніватися у чесності продавця. Також не зайвим буде уточнити причину продажу чи наявність дефектів.

Не залишайте майданчик і не переходьте за посиланнями

У вас бувало, що ви отримували листи нібито з банку або популярного онлайн-сервісу, який вимагав оновити дані, у тому числі "підтвердити" номер кредитної картки? Якщо так, то ви вже знаєте, як виглядає фішинг.

На сайтах оголошень схеми фішингу, як правило, провертаються в чаті між покупцем та продавцем. Під будь-яким приводом шахраї намагаються перевести покупця на сторонній ресурс. Причиною цього є система захисту на популярних майданчиках, яка блокує підозрілі посилання в месенджерах.

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Схема працює так: після натискання на фішингове посилання користувач переходить на

підставний сайт, що зовні схожий на оригінальний ресурс. Багато хто не помічає заміни й оформляє покупку, залишаючи дані банківських карток аферистам.

Фішинг сьогодні дуже популярний та дієвий метод серед шахраїв / Фото Unsplash

Не переходьте за посиланнями, надісланими у підозрілих листах, соцмережах та месенджерах. Також не варто завантажувати вкладений файл із повідомлень, на які не чекали.

Якщо сумніваєтеся, перевірити підозріле посилання можна у спеціальному чат-боті у Viber або Telegram.

Важливо! Щоб потрапити до чат-бота потрібно завантажити та відсканувати QR-код, який перекине у Viber. Після цього скопіюйте адресу посилання та відправте в чат. Якщо посилання не належить жодному з популярних маркетплейсів: IZI.ua, Prom.ua, Shafa.ua, Bigle.ua, OLX.ua, Besplatka.ua, Obyava.ua, система попередить вас і надішле подальший план дій.

Не погоджуйтесь на передоплату

Схема шахрайства з передоплатою одна з найпопулярніших. В основі методу лежить синдром упущеної вигоди: продавець запевняє, що за товарами вишикувалася черга, але дістанеться він тому, хто перший внесе передоплату. В результаті маніпуляцій покупець переживає, що річ куплять і сприймає інформацію менш критично.

Щоб не ризикувати, замовляйте доставку речей післяплатою або скористайтеся опцією безпечної оплати. Ця функція має більшість популярних сайтів оголошень. При покупці через безпечну оплату майданчик заморожує частину суми, поки покупець не забере посилку на пошті. За умови, що все гаразд, гроші надходять на рахунок продавця, а якщо товар не підійшов – сума повертається на картку покупця.

Якщо продавець відмовляється від безпечної оплати й каже, що товар в іншій країні або місті, краще знайти того, хто готовий зустрітися особисто.

Заведіть окрему карту для онлайн шопінгу

Як правило шахраї хочуть отримати номер картки, термін дії та тризначний код на звороті кредитки. Саме ці дані потрібні, щоб зробити онлайн-шопінг вашим коштом. Максимально убезпечити себе можна, якщо завести окрему кредитну або віртуальну картку та використовувати лише для онлайн-шопінгу. Поповнюйте лише на суму, яку хочете витратити. За такого підходу боятися нічого: якщо ці карти вкрадуть, вище встановленого ліміту привласнити не вийде.



Окрема картка для шопінгу – хороша ідея / Фото Unsplash

Ще один спосіб – активувати механізм захисту SecureCode для Mastercard та Verified by Visa для карток Visa. У цьому випадку кожну спробу списання коштів потрібно буде підтверджувати кодом SMS. Подібні функції захисту активуються на сайті або в додатку банку.

Важливо! Ніколи не повідомляйте номер паспорта та дані кредитних карток. Ці служби безпеки сайтів оголошень не вимагають такої інформації.

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Якщо стали жертвою шахраїв

Якщо запідозрили продавця у шахрайстві, напишіть у службу підтримки сайту оголошень, на якому намагалися купити чи продати річ. А якщо все ж таки встигли повідомити дані карток аферистам і тільки потім зрозуміли, що зіткнулися з шахраями, зателефонуйте до банку і попросіть заблокувати картку, а потім зверніться до кіберполіції.