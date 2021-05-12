Вибрати модель і дізнатися ціну

Насамперед потрібно визначитися яка модель потрібна. Для цього загляньте на офіційний сайт Apple, вивчіть комплектацію і з'ясуйте, яка саме модель підійде для ваших завдань.

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Після цього промоніторте сайти українських реселлерів, щоб дізнатися вартість моделі в Україні. В середньому ціна б/в макбука в хорошому стані коливається в межах 30-35% від вартості нової моделі.

Вивчити продавця

Не поспішайте писати продавцю. Спершу вивчіть його профіль на сайті оголошень, перевірте дату реєстрації, коментарі покупців і загальний рейтинг на платформі, який, формується на основі клієнтських відгуків. Але звертайте увагу лише на конструктив. Адже завжди знайдуться незадоволені клієнти, які залишать негативний фідбек навіть при відмінному сервісі.

Вивчіть причину продажу. Найчастіше порядні продавці вказують її в опис оголошення. Якщо її немає, уточніть цей момент. Невиправдано низька ціна без опису причини – привід насторожитися. Цілком можливо, що макбук з дефектом. Наприклад, був залитий пивом або чаєм і після цього "став раптово вимикатися".

Що перевірити перед зустріччю

Стан акумулятора і серійний номер моделі бажано перевірити ще до зустрічі. Так ви заощадите час і відразу зрозумієте з ким маєте справу.

Зношена батарея – вічна біда старих макбуків, яку замовчують не чисті на руку продавці. Apple рекомендує проводити заміну акумулятора після 1000 циклів. Якщо їх більше ніж 600, швидше за все батарея протягне недовго і вам доведеться витратитися на покупку нової. Проблеми з акумулятором – одна з головних причин, щоб попросити знижку, а то і зовсім відмовитися від покупки.



До покупки користованого макбука краще підготуватися завчасно / Фото Unsplash

Також варто перевірити ємність заряду акумулятора. Вона повинна бути не менше, як 4000 мАг (мілліампергодин). Не полінуйтеся попросити продавця надіслати скріншоти результатів стану батареї.

Наступний важливий пункт – пробити макбук по базі Apple, щоб дізнатися чи відповідає модель тій, яку пропонує продавець. Зверніть увагу на дату випуску й покупки, комплектацію та залишок гарантії.

Попросіть продавця надіслати серійний номер, а також його фото на екрані і самому пристрої. Відмова буде чудовим приводом засумніватися у його чесності.

Де зустрічатися

Ідеальний варіант - прийти з підмогою. Бажано щоб це був хтось, хто розбирається в техніки Apple. Для зустрічі підійде затишна кав'ярні з розетками та Wi-Fi. Краще витратити зайві 30 хвилин на перевірку і потім використовувати мак зі спокійною душею, ніж купити на швидкоруч, але втратити віру в чесних людей.

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Що перевірити при зустрічі – зовнішній вигляд

Розріз. Кирпаті гвинтики на задній кришці – ознака зовнішнього втручання або ремонту. Перевірте корпус на наявність сколів або тріщин. Якщо знайшли, можна сміливо просити продавця знизити ціну, аргументуючи тим, що стан моделі залишає бажати кращого.

Дисплей. Уважно огляньте дисплей на білому та чорному тлі і при максимальній яскравості – на ньому не повинно бути засвічених зон та битих пікселів.

Клавіатура і тачпад. Щоб перевірити клавіатуру запустіть будь-який текстовий редактор. Це дозволить зрозуміти наскільки сильно слід затискати клавішу до появи літери. Всі кнопки повинні відгукуватися швидко та не залипати. Якщо клавіші западають, є ймовірність, що на них розлили якусь рідину. Тачпад має відчуватися на всій поверхні, за винятком вузької смужки в 1 см від верхнього краю.



Під час зустрічі краще перевірити усі елементи / Фото Unsplash

MagSafe. Перевірте зарядний адаптер – наскільки швидко заряджає, чи є пошкодження кабелю. Аксесуар цей теж не з дешевих і в разі будь-яких нюансів можна скинути ціну.

Що перевірити при зустрічі – система

Діагностика системи. Заглянути "під капот" макбука допоможе вбудована програма Apple Diagnostics. З її допомогою можна перевірити стан жорсткого диска або материнської плати, виявити збої в роботі або знайти неробочий елемент. Для запуску зробіть наступний алгоритм дій:

вимкніть комп'ютер;

натисніть на кнопку живлення;

затисніть кнопку D в момент завантаження;

як тільки на екрані з'явиться запрошення – відпустіть клавішу.

Робота при навантаженні. Перевірте наскільки сильно гріється ноутбук при максимальному завантаженні. Щоб протестувати систему організуйте груповий відеодзвінок із друзями, відкрийте багато вкладок у браузері з відео на Youtube. Якщо ноутбук зависає або сильно гріється, це привід насторожитися.



Систему слід уважно перевірити перед покупкую комп'ютера / Фото Unsplash

Робота портів. Для того щоб перевірити роботу портів візьміть з собою флешку й навушники. У разі несправності доведеться міняти материнську плату, а це 50% від вартості ноутбука. Якщо збираєтеся придбати макбук з роз'ємами USB Type-C, подбайте про перехідник, який дозволить підключити флешку.

Камера, динаміки і мікрофон. Перевірити камеру найпростіше запустивши FaceTime або Skype. У додатку Photo Booth можна зробити фото або зняти відео, а заодно й протестувати наскільки добре відтворюється і записується звук.

WI-FI і Bluetooth. Для перевірки Wi-Fi підключіться до бездротової мережі. Bluetooth же перевіряється підключенням до будь-якого стороннього ґаджета, наприклад, до бездротових навушників.

Безпека

Перевірте пароль прошивки. Пароль прошивки – це додатковий ступінь захисту, який блокує перевстановлення системи. Щоб дізнатися його перезавантажте пристрій, утримуючи клавіші ⌘R. Ви ввійдете у режим відновлення:

На екрані "Програми OS X" відкриваємо пункт "Програми" → "Утиліта пароля прошивки";

Якщо у вікні, що з'явилося написано "Захист паролем вимкнений" – все добре.

Шифрування FileVault. При ввімкненому FileVault неможливо скинути пароль без даних облікового запису iCloud попереднього власника. Якщо FileVaul ввімкнений, можна вимкнути його самому. Для цього треба зайти в "Системні налаштування" → "Захист і безпека" → вкладка FileVault.

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Видалення ноутбук з iCloud і Apple ID. При активації будь-якого з ґаджетів Apple він прив'язується до вашого облікового запису Apple ID і залишається закріпленим за вами, поки ви не видалите його.

Щоб видалити макбук з iCloud продавця попросіть його зайти на сайті iCloud.com з іншого пристрою, натисніть "Знайти iPhone". У верхній частині екрану потрібно пройти за посиланню "Всі пристрої", знайти в списку Макбук і видалити зі "Знайти iPhone". При цьому ноутбук повинен бути відключений від Wi-Fi-мережі.

Також не забудьте видалити ноутбук з облікового запису продавця – Apple ID. Для цього

Відкрийте програму iTunce. На панелі меню, розташованої у верхній частині екрану, виберіть "Акаунт" → "Авторизацції" → "Деактивувати цей комп'ютер".