Вивчіть продавця

Припустимо, ви знайшли ідеальний варіант. На перший погляд, з ціною і станом приставки все в повному в порядку.

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Однак, перед тим як писати продавцеві, рекомендуємо вивчити його профіль на сайті оголошень:

перевірте дату реєстрації;

подивіться інші його оголошення;

коментарі покупців і загальний рейтинг на платформі, який формується на основі клієнтських відгуків.

Не зайвим також буде попросити продавця відправити посилання на його профіль у соціальних мережах. На всякий випадок.

На що звернути увагу

Причина продажу. Як правило, порядні продавці вказують причину продажу в оголошенні. Якщо її немає, обов'язково поцікавтеся. Цілком можливо, що консоль з дефектом. Наприклад, була залита чаєм, кавою або сильно гріється.

Ціна. Щоб орієнтуватися в цінах, не полінуйтеся промоніторити розцінки на нову консоль на сайтах українських дистриб'юторів. Занадто низька або навпаки завищена вартість виглядає підозріло. У жовтні 2021 року українські рітейлери продають консоль за попереднім замовленням в двох варіантах:

з приводом Blu-ray – від 22 до 26 тисяч гривень,

і без нього – від 20 до за 22 тисяч гривень.

На вторинному ринку PS 5 з Blu-ray приводом можна купити за 21 500 гривень, а без нього майже за 19 тисяч гривень.

Фото. Кадри з приставкою не повинні бути схожі на картки товару з інтернет-магазинів з об'єктом на білому тлі. Якщо у продавця такі фото, попросіть вислати додаткові знімки. Адже важливі деталі можуть бути приховані, а фото дасть можливість з'ясувати наявність зовнішніх дефектів, заводський брак, особливостей ліцензійної консолі, що відрізняє її від підробки.

Чи готовий дати час на перевірку. Купівля приставки без перевірки це лотерея. Не ведіться на варіанти доставки з залученням кур'єра або таксиста. Так ви не зможете належним чином перевірити консоль. Обов'язково наполягайте на особистій зустрічі.

Однак як бути, якщо ви і продавець в різних містах? У цьому випадку спробуйте домовитися, щоб взяти деякий час на перевірку за 10-15% від вартості. Порядний продавець повинен розуміти, що приставка – товар специфічний, перевірити який можна погравши пару годин. В іншому випадку ми б не рекомендували купувати консоль без перевірки.

Що перевірити перед зустріччю

Перш ніж витратити час на зустріч важливо упевнитися, що продається PS5 в робочому стані. Першим справу попросіть продавця сфотографувати серійний номер і відправити для перевірки. Серійний номер – це 17 символів під штрихкодом. Відшукати його можна на нижній панелі при вертикальному положенні.

Щоб перевірити номер зайдіть на українську версію офіційного сайту Sony PlayStation. У правому верхньому куті натисніть кнопку "Увiйти до мережі", а потім введіть серійний номер консолі.

Якщо продавець відмовляється вислати номер, значить, з якоїсь причини він боїться таких перевірок. А це привід насторожитися.

Також попросіть сфотографувати і надіслати чек про покупку – це убезпечить від угоди на товар, так само куплений з рук.

Де зустрічатися

Ваша мета – підключити приставку до екрану і перевірити працездатність: наскільки швидко консоль гріється, чи працює привід, і, найважливіше, чи не забанена PS5 на серверах Sony. Тому ідеальне місце – комп'ютерний клуб ч иковоркінг з вільним монітором. Звичайно, ви можете зробити це у себе або у продавця в будинку, але не всі захочуть приводити незнайомця додому, як і йти до нього у гості.

Попередьте продавця, що вам потрібно мінімум 30 хвилин, щоб пограти в гру. Це важливо, тому що за цей час можуть проявитися нюанси дефекти: PS5 може почати шуміти або сильно грітися. Щоб перевірити приставку на бан в PlayStation Store знадобиться доступ до інтернету.

Коли продавцю нема чого приховувати, він погодитися на ваші умови. Якщо почули фразу в стилі: "У себе вдома будеш грати", – проходьте мимо.

Про всяк випадок спробуйте знайти друга-геймера, який добре знає систему і може виявити можливі вади.

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Що перевірити при зустрічі

Комплектація. Якщо заявлена ​​повна комплектація, перевірте, чи всі прилади на місці:

геймпад Dual Sense;

кабель HDMI 2 для підключення приставки до мережі;

USB-шнур для зарядки джойстика;

інструкції по експлуатації;

блок живлення і підставка для приставки.

Гарантійні пломби. Перевірте гарантійні пломби. Вони розташовані під білими панелями в самій консолі. Якщо пломба пошкоджена, поцікавтеся у продавця чому вона розкрита.

Причин розтину може бути дві:

Приставка була в ремонті Цілком можливо, що консоль розбиралася для очищення системи охолодження від пилу або заміни термопасти, щоб знизити рівень нагріву.

Якщо у консолі все впорядку з гвинтами та пломбою, це як мінімум дає гарантію, що пристрій не розбирали і не перебирали на запчастини.

Перевірка геймпада. Щоб перевірити працездатність джойстика запустіть будь-яку гру. Наприклад, встановлену за замовчуванням Astro's Playroom. Стіки й кнопки западати не повинні. Після цього огляньте нижню частину геймпада – там розташовані порти розширення. Якщо є подряпини або нерівності – можливо його розбирали.

Відрізнити китайський джойстик від оригіналу просто – на задній кришці повинна бути пломба Sonу, а спереду – кнопка з лого Playstation. Крім джойстика не забудьте перевірити кнопки ввімкнення й виведення дисків на передній панелі.

Перевірка приводу. PS5 вийшла в двох варіантах: з дисководом і без – Digital Edition. Якщо купуєте консоль з дисководом, потрібно перевірити пристрій на коректне читання дисків. Саме тому краще перевірити приставку в комп'ютерному клубі.

Підставка. Підставка йде в стандартній комплектації. Її можна використовувати як при горизонтальному, так і при вертикальному положенні консолі. Sony не рекомендує включати PS5 без встановленої підставки – система не зможе нормально охолоджуватися. Через перегрів це загрожує постійним вимиканням, а в гіршому випадку – поломкою.

Перевірте наявність спеціального болта, який йде у комплекті. За допомогою нього конструкція кріпиться до панелі консолі. Без болта підставку не вийти зафіксувати.

Перевірка на бан. Перевірити не забанена чи консоль можна з актуальної версії прошивки і через Playstation Store. Щоб дізнатися версію прошивки, зайдіть в настройки (значок шестерні в правому верхньому куті).

Далі вибирайте: Система – Системне програмне забезпечення – Інформация про консолі.

Актуальна версія прошивки на вересень 2021 року – 21.02-04.00.00 від 15.09.2021. Версія в системі, повинна їй відповідати. Якщо прошивка актуальна, з'явиться повідомлення від системи. А якщо ні, потрібно буде оновитися.

Для цього натисніть: Оновити системне забезпечення – Оновити через Інтернет.

Якщо PS5 забанена, то при підключенні до інтернету система покаже повідомленням про те, що консоль заблокована і видасть код помилки. Доступ в Playstation Store буде заборонений.

Деактивуйте аккаунт попереднього власника

Якщо перевірили всі пункти і готові купити консоль, не забудьте попросити продавця стерти дані попереднього власника і відв'язати аккаунт. Далі потрібно буде створити свій акаунт використовуючи особисті дані. Зробити це легко дотримуючись покрокових інструкцій на екрані.

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Купувати консоль з рук або віддати перевагу новій – вибір за вами. В обох випадках є переваги і недоліки. Якщо вирішили заощадити, скористайтеся нашими рекомендаціями. А щоб уникнути лотереї і не купити кота в мішку вибирайте тільки ту приставку, яку зможете ґрунтовно перевірити.