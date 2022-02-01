Як космічним апаратам не замерзнути під час місячної ночі

Людство давно запускає у глибокий космос космічні апарати. Та скоро настане час, коли їхня кількість, особливо на Місяці, сильно зросте. А тому стає актуальнішим питання терморегуляції.

Якщо апарат сяде на поверхню Місяця, то вдень питання обігріву приладів можна не розглядати (хоча все залежить від того, де саме він здійснить посадку). Але з настанням місячної ночі, яка триватиме половину земного місяця, актуальність проблеми підтримки стабільної температури дуже зростає. Й тут на допомогу приходить компанія Masten.

Читайте на сайті Коли нарешті відбудеться старт ракети для польотів на Місяць: NASA озвучило терміни



Порівняння розмірів бляшанки та системи NITE / Фото Masten

Як нагріти апарат на Місяці

Здавалося б, які тут можуть бути проблеми? Людські посадкові апарати давно досягнули поверхні Місяця та успішно там працювали й працюють сьогодні. Проблема тут у тому, що коли настає місячна ніч, температура поверхні падає до -173 градусів за Цельсієм (на екваторі). Щоб підтримувати стабільну температуру приладів, винахідники придумали кілька способів:

Апарати використовували енергію, яку накопичили вдень, щоб підтримувати життєздатність наукового начиння.

Використовували так звані радіоізотопні термоелектричні генератори (РІТЕГ). Ці штуки працюють завдяки розпаду радіоактивних елементів, під час якого виділяється тепло та електроенергія.

Не перейматися за обігрів апарату й тоді він проживе рівно стільки, скільки триває день, а потім замерзне.

Усі варіанти мають суттєві недоліки. Не будемо говорити за третій пункт, адже там все очевидно:

Використовувати накопичену енергію не вигідно. Це потребує батарей значної місткості та спеціальної системи "циркуляції тепла" – усе це збільшує загальну вагу зонду та, відповідно, зменшує кількість можливих наукових приладів на борту. Також значний мінус цього методу полягає у тому, що енергія не буде використовуватися для наукових цілей, адже буде "йти" на забезпечення виживання.

РІТЕГ – це дорого й тому сьогодні їх використовують переважно для забезпечення функціонування автоматичних міжпланетних станцій, які досліджують Сонячну систему за орбітою Юпітера – там сонячні панелі вже дуже малоефективні. Також РІТЕГ – це складно, адже складно дістати необхідний ядерний матеріал.

Альтернатива від компанії Masten Space Systems

У Masten Space Systems пропонують використати хімію. Свою систему компанія назвала NITE (Nighttime Integrated Thermal and Electricity) й вона забезпечить посадковий апарат як теплом, так й енергією. Прилад являє собою малогабаритну тару, яка кріпиться до апарату й використовує "екзотермічні хімічні реакції для подачі тепла та енергії коштом окиснення металів з використанням запасу палива з рухової установки".

Система проста, дешева, малогабаритна та легка. Окрім того, NITE буде використовувати ресурси самого посадкового апарату, які б й так були на борту (хоча, можливо, доведеться збільшити кількість окислювача на борту для використання обігрівачем). Вдень NITE можна відключити, щоб він не "палив" дарма.

Слід зазначити, що Masten Space Systems займаються не лише питанням обігріву апаратів: