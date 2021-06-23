Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало відео випробувань, на яких видно, як деталь космічного апарата згорає в атмосфері. Випробування проходили на випробувальному стенді Німецького центру авіації та космонавтики в місті Кельн. Випробування проводила компанія Kongsberg Defense & Aerospace при підтримці ESA.

Цікаво Схожі, але такі різні: порівняльний огляд Huawei Band 6 та Mi Band 6

Як супутники згорають в атмосфері: дивитись відео онлайн

Навіщо потрібні такі випробування

ESA та компанії, які відправляють свої супутники у космос мають бути впевнені в тому, що після завершення місії ті згорять в атмосфері, а не впадуть на Землю у виді уламків.

Це особливо актуально, якщо згадати неконтрольоване падіння елементів китайських ракет неподалік від житлових районів або прямо на міста.

Падіння китайської ракети Китайська ракета впала на Землю: відоме місце

Детальніше про експеримент

Спочатку спеціалісти створили комп'ютерну модель, яка дозволила описати та вирахувати усі моменти наступного етапу досліду.

Сам експеримент проводився у так званій плазмовій аеродинамічній трубі. У ній електромагнітне поле нагріває газ та перетворюючи його в плазму. Плазму своєю чергою розганяють до швидкості кілька кілометрів в секунду.

Завдяки цьому моделюються умови, які виникають при входженні апарату у верхні прошарки атмосфери Землі.