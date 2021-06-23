Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало відео випробувань, на яких видно, як деталь космічного апарата згорає в атмосфері. Випробування проходили на випробувальному стенді Німецького центру авіації та космонавтики в місті Кельн. Випробування проводила компанія Kongsberg Defense & Aerospace при підтримці ESA.
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Як супутники згорають в атмосфері: дивитись відео онлайн
Навіщо потрібні такі випробування
ESA та компанії, які відправляють свої супутники у космос мають бути впевнені в тому, що після завершення місії ті згорять в атмосфері, а не впадуть на Землю у виді уламків.
Це особливо актуально, якщо згадати неконтрольоване падіння елементів китайських ракет неподалік від житлових районів або прямо на міста.
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Детальніше про експеримент
Спочатку спеціалісти створили комп'ютерну модель, яка дозволила описати та вирахувати усі моменти наступного етапу досліду.
Сам експеримент проводився у так званій плазмовій аеродинамічній трубі. У ній електромагнітне поле нагріває газ та перетворюючи його в плазму. Плазму своєю чергою розганяють до швидкості кілька кілометрів в секунду.
Завдяки цьому моделюються умови, які виникають при входженні апарату у верхні прошарки атмосфери Землі.