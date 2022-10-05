Групи вкладок в Chrome: для чого вони потрібні, як з ними працювати та як зберігати

Кожен браузер має свої особливості й функції, що допомагають краще організувати роботу. Оглядачі на рушії Chromium пропонують зручну функцію групування вкладок, яка буде корисною всім, хто працює з великою їх кількістю.

Якщо ви працюєте одночасно над кількома проєктами чи просто відкрили багато сайтів різної тематики й не хочете в них загубитися, групування вкладок допоможе вам не потопати в безладі й легше знаходити потрібні вкладки. Далі розповідаємо, як працювати з цією функцією, і звертаємо увагу, що аналогічні інструкції актуальні й для браузера Edge від Microsoft.

Цікаво Якість – за гроші: користувачі YouTube незадоволені майбутнім нововведенням

Як групувати вкладки

Створювати групи вкладок можна кількома способами:

Ви можете обрати кілька вкладок із затиснутою клавішею Ctrl (або Shift, клацнувши на першу й останню вкладки – тоді виділяться всі сторінки, що перебувають між ними), а потім, натиснувши на будь-якій з них правою кнопкою миші, виконати пункт меню "Додати вкладки в нову групу".

Також ви можете почати створення лише з однієї вкладки. Для цього так само натисніть на ній правою кнопкою миші й оберіть меню "Додати вкладку в нову групу". Щоб додати наступну, зробіть те саме з нею, але у випадаючому меню вибирайте не "Нова група", а ту, яку щойно створили.

Якщо ви вже створили групу – неважливо, скільки в ній елементів – ви також можете додавати до неї нові вкладки за допомогою звичайного перетягування. Затисніть лівою (основною) кнопкою миші потрібну вкладку й перетягніть до вашої групи.

Після того, як групу створено, ви побачите забарвлене коло й помітну лінію того ж кольору під всіма вкладками, що входять до групи.

Як керувати групами вкладок

Групи вкладок пропонують кілька налаштувань. Після того як групу створено, її можна згортати й розгортати для зручного перегляду. Це робить звичайним натисканням лівої кнопки миші по колу.

Натиснувши праву кнопку миші на колі, ви отримаєте доступ до меню налаштувань групи.

Там можна:

змінити колір групи,

перейменувати групу,

створити в ній нову вкладку,

розгрупувати та закрити.

Крім того, можна перенести всю групу в нове вікно браузера.

Останнє можна також робити перетягуванням, схопивши курсором коло й потягнувши донизу.

Збережіть на майбутнє

Якщо ви випадково закрили всю групу вкладок, натисніть на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl + Shift + T і вона відновиться в попередньому вигляді. Це, до речі, працює й зі звичайними одиночними вкладками браузера.

Наразі браузер не зберігає групи вкладок у пам'яті, якщо його закрити. Однак серед експериментальних функцій є одна, яка дозволить це зробити. Її потрібно ввімкнути самостійно.

Відкрийте нову вкладку в браузері Chrome і введіть "chrome://flags" у поле пошуку.

у поле пошуку. Введіть "tab groups" у полі пошуку вгорі.

у полі пошуку вгорі. Поруч із "Tab Groups Save" клацніть на випадаюче меню (де буде написано "Default" ) і виберіть "Enabled" .

клацніть на випадаюче меню (де буде написано ) і виберіть . Унизу вікна браузера з'явиться повідомлення "Your changes will take effect the next time you relaunch Chrome" (Зміни набудуть чинності під час наступного перезапуску Chrome) і велика синя кнопка "Relaunch" . Натисніть її й дочекайтеся перезапуску вашого браузера.

. Натисніть її й дочекайтеся перезапуску вашого браузера. Після цього в меню груп вкладок ви побачите перемикач під назвою "Зберегти групу".

Наразі ця функція працює дуже дивно й не завжди однаково. Спочатку вона додає на Панель закладок окремий блок, названий аналогічно з групою вкладок. Натискаючи на нього, ви побачите всі ваші вкладки як у папці. Якщо браузер закрити, цей блок зникне. Знайти ваші закриті вкладки можна буде в Історії. Натисніть три крапки у правому верхньому куті вікна й оберіть "Історія". У цьому меню може бути кілька вторинних випадаючих списків. В одному з них і буде збережена група вкладок.

Очевидно, компанія ще допрацює функцію збереження, оскільки зараз вона працює досить "криво". Однак навіть без неї групування вкладок здатне полегшити організацію вашої роботи.