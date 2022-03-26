Як повідомляє 24 канал, згідно з опитуванням Асоціації IT Ukraine, з перших днів війни майже 2% ІТ-фахівців галузі, які мали військовий досвід, долучились до лав ЗСУ. В деяких невеликих компаніях із колективом до 200 осіб, до армії приєднались 20% фахівців.

До теми Як компанії Львівського ІТ Кластера продовжують працювати в умовах війни: опитування

Як українське IT допомагає державі

ІТ-спеціалісти активно долучаються до боротьби в інформаційному просторі, у сфері кібербезпеки держави та підтримці об’єктів критичної інфраструктури задіяні 5% фахівців галузі. При цьому є компанії, де майже 100% фахівців працюють у кібер-військах.

Економічний фронт України зараз захищають більше, як 85% ІТ-фахівців.



Статистика за даними IT Ukraine Association / Фото ITUA

ІТ-компаніям вдалось досить швидко адаптуватись до нових умов роботи, тому що більшість мали антикризові бізнес-плани. Ще до початку війни певна частина фахівців була релокована зі східних областей. Зараз більше ніж 70% ІТ-фахівців працюють у безпечних регіонах України, інші 16%, переважно жінки, працюють за кордоном.



Статистика за даними IT Ukraine Association / Фото ITUA

Переважна більшість компаній повністю відновили та продовжують свою роботу, від 50 до 80% спеціалістів залучені до виконання проєктів клієнтів. Завдяки цьому, галузь залишається фінансово стабільною, адже 77% компаній більшою мірою зберегли майже всіх клієнтів та обсяги своїх контрактів.



Статистика за даними IT Ukraine Association / Фото ITUA

IT-галузь – острівець економічної стабільності

Варто зауважити, що українська ІТ-галузь залишається стабільним джерелом валютних надходжень в економіку країни та допомагає забезпечувати цифрову безпеку держави.

Як зазначає виконавчий директор Асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк, ІТ-компанії надають фінансову допомогу як захисникам, так і співгромадянам. Лише за перші дні війни, ІТ-компанії перерахували у вигляді прямих податків, на потреби армії та гуманітарну допомогу понад 25 мільйонів доларів.

Наразі, ІТ-індустрія одна з небагатьох, що може стати основою тилу та відновлення економіки, знижуючи ризики гуманітарної катастрофи через втрату робочих місць переважною більшістю населення,

– наголосив Васюк.

Участь опитуванні взяли 30 ІТ-компаній, які членами Асоціації IT Ukraine в яких працюють 34 тисячі ІТ-спеціалістів. Це невелика частка від загальної кількості фахівців на ринку (285 тисяч фахівців за підсумками 2021 року.), але навіть їх внесок у майбутню перемогу України значний.

100% опитаних компаній продовжують сплачувати податки і спрямовують значні фінансові та людські ресурси на підтримку армії та гуманітарні цілі.