Американські зомбі: як грибок змушує чужий організм служити собі

Кожні 13 або 17 років у США відбувається чудесне видиво буйства життя – з-під землі вилазять мільйони цикад, щоб дати потомство та померти за декілька тижнів. Та ще на землі їх чекає небезпека, яка перетворить їх на зомбі.

Небезпека для комах – це не птахи або звірі. Це грибок Massospora cicadina, спори якого перебувають у ґрунті 17 років, як і цикади. Спори гриба потрапляють на комах, які щойно вибралися з-під землі, поступово вбиваючи їх. Та поки цикада ще жива, вона встигає розповсюдити смертоносний грибок серед інших комах.

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Цикади, вражені грибком Massospora cicadina / Фото Reddit

Як грибок перетворює цикад на зомбі

Massospora cicadina перебуває у ґрунті 17 років, чекаючи тієї пори, коли почнеться вихід на поверхню цикад. Грибок вражає німф комах, а потім щезає з поля зору на термін від 7 до 10 днів.

Хто такі німфи? Німфи – це проміжна стадія розвитку комах з неповним перетворенням. Всього існує три стадії розвитку: яйце, німфа (статево не зріла комаха) та імаго (статево зріла комаха).

Заражена німфа скоро перетворюється на дорослу комаху. Грибок розповсюджується організмом. В результаті цього у самців відпадає нижня частина животика разом з геніталіями, оголюючи білий грибковий наріст, який складається зі спорів грибів. Спори розпилюються під час польоту комахи та при намаганні зайнятися спарюванням.

Катинон, який виділяє грибок, як вважають вчені, перетворює самців на автомати для спарювання. Проте через відсутні геніталії вони не спарюються, а заражають самок грибком. Окрім того, грибок "змушує" інфікованих самців реагувати на заклики до спарювання від інших самців, інфікуючи їх.

В кінцевому результаті інфікована комаха, розповсюдивши спори грибка, помирає.

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Цикади з відпавшими задніми частинами / Фото Scientific American

Чи становить грибок Massospora cicadina небезпеку для людей

Ні, для людини грибок безпечний. Паразитує він виключно на цикадах. Алкалоїд катинон, який він виділяє, для людини теж не страшний, адже в одній цикаді його вміст мізерний.

Не потрібно перейматися і за здоров'я домашніх улюбленців. Адже інфікованими будуть всього близько 5% цикад. І тварині потрібно буде постаратися, щоб з'їсти саме їх і в достатній для отруєння кількості.