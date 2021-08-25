Розуміння різноманітних процесів, які відбуваються протягом еволюційного шляху галактик дозволяє краще зрозуміти їхню еволюцію в цілому. Це не означає, що можна скласти чудову таблицю, де б розписувався увесь еволюційний шлях, адже для кожної окремої галактики існують свої унікальні процеси. Та, звісно, існують й загальні тенденції, які вчені теж досліджують. Наприклад, такою тенденцією є втрата електронів.

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Об'єкт Хога – це рідкісна кільцеподібна галактика / Фото Wikipedia

Детальніше про дослідження

Астрофізичні явища створюють електромагнітні хвилі різної довжини:

Радіовипромінювання.

Видиме світло.

Інфрачервоне випромінювання.

Ультрафіолетове випромінювання.

Рентгенівське випромінювання.

Вчені фактично провели статистичний аналіз, скомбінувавши дані в широкому спектрі. Для цього аналізу було обрано 2094 галактики, у яких тривають процеси зореутворення.

Галактики розташовуються від Сонця на відстані від 1 до 11 мільярдів світлових років. Таким чином, ми можемо спостерігати об'єкти такими, якими вони були 1 – 11 мільярдів років тому та перебували на різних етапах еволюції.

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Результати дослідження

Виявилося, що рівень радіовипромінювання прямо залежить від маси галактики. В середньому найпотужніші галактики показують найбільшу різницю в інтенсивності радіовипромінювання на різних радіочастотах.

Такий високий рівень випромінювання відбувається через втрату електронів. Самі електрони теж втрачають енергію, коли сповільнюються. Ця енергія перетворюється на електромагнітне випромінювання, які й фіксуються радіотелескопи.

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