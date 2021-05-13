Як утворюються цунамі

Вода – джерело життя на Землі. Але ж вона може стати і причиною загибелі. Про смертоносні хвилі, цунамі, чули всі. Але як вони утворюються?

Цунамі – це гігантська хвиля, яка виникає внаслідок зміщення таких же гігантських об'ємів води. Вони відбуваються регулярно по всій земній кулі. Ми можемо про це не знати, адже ці випадки можуть припадати на малонаселені райони або бути незначними.

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Цунамі в Японії, 9 червня 2011 року: дивитись відео онлайн

Проте, якщо потужне цунамі дістається густозаселених берегів – це тягне за собою жахливе спустошення та смерті.

Які формується цунамі

Починається все, як правило, із землетрусу. Саме вони є причиною виникнення більшості смертоносних хвиль. Також причинами можуть бути: виверження вулканів, зсуви грунту, різкі зсуви льодовиків, падіння метеорита або будь-який підводний вибух. Ключовим фактором тут є різке витіснення води внаслідок будь-якого із перелічених процесів. Цунамі швидко розповсюджується від епіцентру. Спочатку хвилю важко виявити, адже її висота може складати всього 30 сантиметрів. Але швидкість її руху сягає 800 кілометрів на годину. Відстань між хвилями цунамі може сягати 200 кілометрів. у звичайних хвиль на воді, які утворюються під дією вітру ця відстань сягає 100 метрів У кожної хвилі є вершина та западина. Оскільки відстань між хвилями велика, часто суходолу спочатку дістається саме западина хвиль цунамі. Це виглядає немов дуже швидкий відтік води від берега, дно оголяється. Такий відплив може тривати до 6 хвилин і є однією з характерних рис цунамі. Коли гребінь хвилі досягає мілини, швидкість руху цунамі зменшується. Але вода, яка прибуває слідом, маючи при цьому більшу швидкість, накопичується позаду гребня та немов підштовхує його вгору. Таким чином висота гребня хвилі цунамі зростає. В більшості цунамі перед "виходом" на суходіл відсутній класичний для хвилі гребінь. Воно більше нагадують швидкий приплив. На сушу невпинно виштовхується колосальна маса води, яка змітає усе на своєму шляху. Після цього вода відходить назад в океан, тягнучи за собою усе, що "може забрати".

Цунамі, як його бачать очевидці: дивитись відео онлайн