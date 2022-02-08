Як формують тектонічні розломи: нова теорія утворення рифтів

Ймовірно, про тектонічні розломи чули більшість людей. Після тривалого дослідження, науковці виявили, що деякі такі розломи утворилися внаслідок дрейфу тектонічних плит.

Мова йде про так звані рифти – це протяжні провалля, де літосферні плити розійшлися. Довгий час вважалося, що вони утворюються завдяки тому, що на стикові літосферних плит збільшується тиск через накопичення магми. Це призводить до того, що магма буквально розсуває плити, утворюючи розлом – рифт. Виявилося, що це може бути не єдина причина.

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Схема, що зображує наше уявлення про формування рифтів / Фото Wikipedia

Дрейф літосферних плит

Науковці вели спостереження за процесом утворення рифтових розломів (рифтогенезом) на території Ісландії. Дослідження тривав довгі роки та дозволив стверджувати, що тиск, створений накопиченням магми під місцем стику літосферних плит, – не єдина причина утворення рифтів на Землі.

Вчені досліджували регіон в Ісландії, що сьогодні відомий під назвою Holuhraun – це лавове поле, що утворилося в місці, де сходяться дві літосферні плити. Фактично, Holuhraun виник на місці, де утворився рифтовий розлам, що дозволило магмі вивергатися на поверхню. Після пильних спостережень та ретельних досліджень, геологи зрозуміли, що тиск магми знизу не міг бути головним чинником формування рифту.

Міжнародна група вчених припустила, що головна причина – це повільний дрейф літосферних плит, коли вони рухаються у протилежні сторони. Відстань між ними поступово зростає, утворюючи рифтовий розлам. Звісно, це не означає, що теорія про те, що магма сприяє формування розламів – не вірна. Дослідження вчених свідчить, що може існувати кілька причин утворення рифтів й в одних випадках магма стає причиною розсування плит, а в інших – власний рух цих плит.