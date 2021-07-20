Нестримні емоції та обливання шампанським: як екіпаж New Shepard відреагував на політ
Джерело:24 канал
У вівторок, 20 липня, відбулася справді історична подія – практично перший повноцінний туристичний політ у космос, в якому брали участь звичайні люди. Окрім мільярдера Джеффа Безоса на борту капсули перебувало ще трьоє пасажирів і всі вони після повернення на Землю не стримували своїх емоцій.
Як пройшов політ
Ракета New Shepard здійснила успішний старт незадовго після якого капсула з екіпажем відстикувалася та продовжила підніматися за інерцією у космос долаючи лінію Кармана – умовну межу, яка розташована на висоті в 100 кілометрів від поверхні.
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Після відстикування екіпаж не міг стримати емоцій та у переговорах з контрольним центром можна було чути вигуки, як Джеффа Безоса так і космічних туристів.
Капсула з екіпажем / Скриншот
Після приблизно чотирьох хвилин у невагомості капсула почала спускатися на Землю:
- спершу успішну посадку здійснила ракета New Shepard;
- згодом на потрібній висоті розкрилися допоміжні парашути;
- вони витягнули та допомогли розкритися основним парашутам;
- капсула розпочала повільне зниження;
- перед посадкою двигун капсули активувався, щоб знизити швидкість і капсула успішно приземлилася на поверхню.
Спуск та приземлення ракети та капсули / Скриншоти
Враження екіпажу від польоту
Після посадки фахівці швиденько від'єднали від капсули парашути, привезли сходинки та відкрили її, після чого члени екіпажу по черзі почали виходити на землю, де їх чекали рідні та друзі, які зібрали невеличкий натовп.
Першим вийшов Джефф Безос і судячи з його емоцій політ йому дуже сподобався:
Джефф Безос покидає капсулу після повернення з космосу / Скриншот
Після Безоса капсулу покинув тепер вже наймолодший в історії астронавт Олівер Деймен. Цей політ, судячи з усього, він запам'ятає на все життя:
Олівер Деймен/ Скриншот
Ще на попередньому фото можна помітити яскраві емоції найстаршої астронавтки, яка побувала у космосі – 82-річної Уоллі Фанк. Вона спустилася сходами слідом за Дейменом. Згодом вона ще раз подякувала Безосу за цю можливість:
Уоллі Фанк та Джефф Безос / Скриншот
Останнім покинув капсулу брат мільярдера та власника Blue Origin Марк Безос, який теж помітно задоволений польотом:
Марк Безос / Скриншот
Після того, як увесь екіпаж зібрався поряд з капсулою Безос, Марк та ще кілька членів команди відкоркували святкове шампанське та окропили ним увесь натовп, відсяткувавши успішний політ та повернення.
Святкування успішної місії / Скриншот
Згодом члени екіпажу та команди сіли в автівки та покинули місце посадки.
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Цікаві факти про історичний політ Blue Origine
- Місія в рамках якої було здійснено політ носить назву NS-16 і є шістнадцятим за рахунком польотом ракети New Shepard;
- Сама ракета New Shepard названа на честь першого астронавта Сполучених Штатів Алана Шепарда;
- Старт ракети відбувся 20 липня не просто так – це 52-га річниця польоту корабля "Апполон-11", який доправив на Місяць перших людей, які висадилися на супутник – Ніла Армстронга та Базза Олдріна у 1969 році;
- Це перший політ New Shepard з пасажирською капсулою в якому брали участь люди. Раніше польоти були безпілотні, а у попередньому у космос відправили манекен.
- Капсула з екіпажем піднялася на висоту понад 100 кілометрів (за лінію Кармана). Це вище ніж нещодавній політ Virgin Galactic, в рамках якого ракетоплан VSS Unity доправив у космос Річарда Бренсона та команду на висоту приблизно 86,1 кілометра;
- Це перший повноцінний туристичний космічний політ, оскільки окрім власника Blue Origin у космос відправилися троє звичайних людей, які не є працівниками компанії чи професійними астронавтами, окрім Уоллі Фанк, однак вона вже давно на пенсії;
- Політ побив одразу три рекорди, оскільки у космос одночасно відправилися: найбагатша людина планети, наймолодша людина, яка побувала у космосі та найстарша людина у космосі.
- Щодо Уоллі Фанк, то вона професійний пілот та експерт з безпеки польотів. Вона пройшла відбір в рамках програми підготовки астронавтів NASA у 1961 році до проєкту Меркурій-13 разом з 12 жінками. Однак тоді жодна з жінок у космос не полетіла, тож Фанк чекала свого польоту у космос понад 60 років.
- Щодо наймолодшого члена екіпажу, то 18-річний Олівер Деймен майбутній студент та син нідерландського мільйонера та інвестиційного банкіра Джоса Деймена. Він не мав летіти у космос взагалі, однак загадковий покупець квитка за 28 мільйонів доларів переніс свій політ і місце дісталося батьку Олівера Джосу, який теж брав участь у аукціоні. Втім і він не зміг полетіти через плани, тож віддав місце своєму сину.
- Хоч у капсулі перебувало лише четверо членів екіпажу, офіційно є ще і п'ятий. Ним був член команди Blue Origin, який пояснював екіпажу усі тонкощі польоту, супроводжував їх у корабель та вів перемовини з центру керування польотом, хоча сам він залишався на Землі і у космос не літав.