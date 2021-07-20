Як пройшов політ

Ракета New Shepard здійснила успішний старт незадовго після якого капсула з екіпажем відстикувалася та продовжила підніматися за інерцією у космос долаючи лінію Кармана – умовну межу, яка розташована на висоті в 100 кілометрів від поверхні.

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Після відстикування екіпаж не міг стримати емоцій та у переговорах з контрольним центром можна було чути вигуки, як Джеффа Безоса так і космічних туристів.



Капсула з екіпажем / Скриншот

Після приблизно чотирьох хвилин у невагомості капсула почала спускатися на Землю:

спершу успішну посадку здійснила ракета New Shepard;

згодом на потрібній висоті розкрилися допоміжні парашути;

вони витягнули та допомогли розкритися основним парашутам;

капсула розпочала повільне зниження;

перед посадкою двигун капсули активувався, щоб знизити швидкість і капсула успішно приземлилася на поверхню.

Спуск та приземлення ракети та капсули / Скриншоти

Враження екіпажу від польоту

Після посадки фахівці швиденько від'єднали від капсули парашути, привезли сходинки та відкрили її, після чого члени екіпажу по черзі почали виходити на землю, де їх чекали рідні та друзі, які зібрали невеличкий натовп.

Першим вийшов Джефф Безос і судячи з його емоцій політ йому дуже сподобався:



Джефф Безос покидає капсулу після повернення з космосу / Скриншот

Після Безоса капсулу покинув тепер вже наймолодший в історії астронавт Олівер Деймен. Цей політ, судячи з усього, він запам'ятає на все життя:



Олівер Деймен/ Скриншот

Ще на попередньому фото можна помітити яскраві емоції найстаршої астронавтки, яка побувала у космосі – 82-річної Уоллі Фанк. Вона спустилася сходами слідом за Дейменом. Згодом вона ще раз подякувала Безосу за цю можливість:



Уоллі Фанк та Джефф Безос / Скриншот

Останнім покинув капсулу брат мільярдера та власника Blue Origin Марк Безос, який теж помітно задоволений польотом:



Марк Безос / Скриншот

Після того, як увесь екіпаж зібрався поряд з капсулою Безос, Марк та ще кілька членів команди відкоркували святкове шампанське та окропили ним увесь натовп, відсяткувавши успішний політ та повернення.



Святкування успішної місії / Скриншот

Згодом члени екіпажу та команди сіли в автівки та покинули місце посадки.

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