Як доторкнутися до голограми

У франшизі "Зоряні Війни" люди спілкуються один з одним, перебуваючи в різних кінцях Галактики. Часто вони використовують для цього голограми. Здавалося б, що це щось неймовірне. Але голограми використовуються й у нас. Тепер же вчені вирішили перевершити науковий рівень далекої-далекої Галактики, створивши голограми, до яких можна доторкнутися.

Створенням голограм, до яких можна доторкнутися займаються в Університеті Глазго, Шотландія. Вчені з дослідницької групи гнучкої електроніки та сенсорних технологій використали так звану "аерогаптику" – принцип ілюзії доторку, яку забезпечують струмені повітря. Така проста ідея, можливо, дозволить у недалекому майбутньому потиснути руку голограмі.

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Візуалізація роботи "твердої" голограми / Фото Wiley Online Library

Детальніше про "тверду" голограму

Вчені використали у своїй системі скло та дзеркала, щоб двовимірне зображення здавалося завислим у просторі без необхідності в додатковому устаткуванні. Це так званий "привид Пеппера", відомий в ілюзіоністів. До цього простого приладдя була додана сучасна комп'ютерна техніка.

Тактильний зворотний зв'язок створюється виключно струменями повітря.

Дзеркала розташовані у формі піраміди з однією відкритою стороною. Користувачі просовують руки через відкриту сторону та взаємодіють зі створеними комп'ютером об'єктами, які немов зависають у просторі всередині піраміди.

Об'єкти є графікою, створеною програмою під назвою Unity Game Engine, яка часто використовується для створення тривимірних об'єктів та світів у відеоіграх.

Трохи нижче піраміди знаходиться датчик, що відстежує рухи рук та пальців користувачів, і єдине повітряне сопло, яке спрямовує на них струмені повітря, створюючи відчуття дотику.

Вчені розробили алгоритм, який дозволяв пристрою реагувати на рухи рук відповідними комбінаціями напрямку та сили струменів повітря.

Отаким, здавалося б, простим методом голограма стає відчутною на дотик. Це, звісно, поки не повноцінне "тверде тіло", з яким можна взаємодіяти. Але шлях відкритий й дослідники продовжать розробляти більш досконалі методи зробити голограми "твердими" та відчутними на дотик.