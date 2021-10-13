Як доставити найбільший у світі космічний телескоп до стартового майданчика

Космічні телескопи дозволяють людству досліджувати Всесвіт із нечуваною точністю. Тому не дивно, що їх намагаються зробити більшими та технологічнішими. Одним з таких телескопів нового покоління є "Джеймс Вебб". Поки цей апарат долетить від Землі до "свого" місця на орбіті, то здолає сотні тисяч кілометрів.

Щоб доставити "Джеймса Вебба" до стартового майданчика на космодромі Куру, Французька Гвіана, Південна Америка, потрібно здолати 9 300 кілометрів. Здавалося б, що це "ніщо" у порівнянні із сотнями тисяч, які космічна обсерваторія пролетить у космосі. Та не все так просто й ця мізерна "земна" відстань може стати тяжчою за космічну подорож.

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Як доставити телескоп імені Джеймса Вебба з Каліфорнії до космодрому Куру

Jamed Webb має проплисти на судні від Каліфорнії до півночі Південної Америки, де розташований космодром Куру. Сукупно ця відстань складає близько 9 300 кілометрів.

Щоб розмістити величезний космічний телескоп всередині судна, літака чи будь-де інакше, був розроблений та побудований спеціальний транспортний контейнер – Space Telescope Transporter for Air, Road and Sea (STTARS). Головна задача STTARS – захищати космічну обсерваторію під час транспортування. В ньому підтримується "зручна" для телескопа температура, вологість та чистота повітря.



Контейнер для транспортування телескопа імені Джеймса Вебба STTARS / Фото NASA

Такий транспортний контейнер був виготовлений в єдиному екземплярі спеціально для "Джеймса Вебба".

Вага складає 76 тонн.

Висота – 5,5 метра.

Ширина – 4,6 метра.

Довжина – 33,5 метра.

Спочатку обсерваторію "впакували" до контейнера, а після цього – доставили до корабля MN Colibri, який розташовувався в порту Сіл-Біч поблизу Лос-Анджелеса. Максимальна швидкість на дорогах складала всього 16 кілометрів на годину.

Чому не можна було доставити "Джеймса Вебба" до Куру повітрям? Річ у тім, що найближчий до космодрому Куру аеропорт розташований на відстані 65 кілометрів. Між стартовим майданчиком та летовищем є сім мостів, які б не витримали сукупну вагу "Джеймса Вебба" та транспортного контейнера STTARS.

Подорож "Джеймса Вебба" до корабля: дивитись відео

Від Каліфорнії до Південної Америки

Вантажний корабель MN Colibri був розроблений спеціально для транспортування "космічних" вантажів. Тому у ньому були передбачені усі можливі "зручності" для тендітної техніки.

Окрім того, спеціалісти NASA та ESA переймалися стосовно перевантажень під час злету та посадки, якби перевозили обсерваторію літаком. Небезпеку становила й турбулентність під час польоту. Тому був обраний морський шлях.

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MN Colibri разом з "Джеймсом Веббом" вийшов у море 26 вересня 2021 року, а вже 12 жовтня прибув до порту Порт-де-Паріакабо, Французька Гвіана, подолавши Панамський канал. Спеціалісти постійно контролювали погоду та висоту хвиль, щоб судно сильно не розхитувалося. Якби був досягнутий критичний рівень, то корабель змінив би курс. Але тут йшла "гра на випередження" й MN Colibri не потрапляло у такі скрутні ситуації.

Слід зазначити, що маршрут був засекречений, щоб убезпечитися від можливого нападу піратів чи інших недоброзичливих людей.

Тепер, після прибуття до Куру, на космічну дослідницьку обсерваторію Jamed Webb чекають завершальні тести. Запуск телескопа у космос запланований на 18 грудня 2021 року.