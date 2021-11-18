За зіткненням та наслідками спостерігатиме "кубсат" LICIACube. Та ще через п'ять років до астероїдів Дідимус та Диморфус прибуде наступна місія "Гера", яка займеться детальним вивченням наслідків. На борту "Гери" буде два "кубсати", APEX та Juventas. І саме Juventas матиме радар нового покоління, який дозволить зазирнути під поверхню астероїда.

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Місія "Гера" дослідить наслідки зіткнення: дивитись відео

Детальніше про місію

"Кубсат" Juventas матиме розміри 10x20x30 сантиметрів. Він матиме радар, з допомогою якого вперше в історії буде виконано зондування всередині астероїда. Глибина зондування сягатиме 100 метрів.

Радіолокаційна станція на борту Juventas розроблена на основі радіолокаційної системи CONSERT, яку мала автоматичної міжпланетної станції Rosetta. Цей апарат досліджував комету 67P/ Чурюмова-Герасименко. Радар матиме синтезовану апертуру, тобто він використовуватиме 3-кілометрову орбіту Juventas поверхнею маленького Диморфуса, щоб об'єднати кількох відлунь сигналу.

Ми пишаємося тим, що спадщина Розетти продовжує жити у наступному поколінні місій у далекий космос,

– ділиться емоціями Ален Херіке, який займається інтегруванням радару на Juventas.

Апарат "Гера" разом з "кубсатами" буде запущена у 2024 році, щоб прибути до подвійної системи Дідимус у 2027 році. "Імпактор" DART, який має врізатися у маленький Диморфус, стартує уже у 2021 році, щоб прибути на місце у 2022 році.