Як додатки для знайомств у США заманюють на щеплення від COVID-19 та що обіцяють натомість

Додатки для знайомств у Сполучених Штатах заохочують своїх користувачів вакцинуватися від COVID-19 незвичайним способом. Простих закликів піклуватися про своє здоров'я вже недостатньо.

Найбільші дейтингові сервіси Tinder, Hinge, Match, OKCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish, а також Bumble та Badoo запустили оголошення, в якому посилаються на дослідження міжнародної організації онлайн-знайомств OKCupid. Дослідження цитує The Verge.

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Постковідні знайомства

OKCupid робить висновок, що люди, які вже вакциновані, або хочуть це зробити найближчим часом, на 14 відсотків ефективніше знаходять собі партнерів.

Деякі сервіси після публікації цих даних ввели інструменти, що фільтрують користувачів за статусом вакцинації. Наприклад, Tinder, Bumble і Badoo дають можливість виставляти у своєму профілі спеціальні позначки із зображенням вакцини, а Hinge заохочує користувачів ділитися статусом вакцинації у своїх профілях.

Також платформи почали пропонувати різноманітні преміум-функції безплатно або нараховувати преміум-кредити – також без додаткової плати за них.

Поки незрозуміло, як саме компанії перевіряють, хто реально вакцинувався, а хто ні. The Verge припускає, що у деяких майданчиків певним чином налаштовані функції перевірки подібних відомостей, але офіційних коментарів з цього приводу журналісти ще не отримали.