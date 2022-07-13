Міністерство цифрової трансформації України у своєму телеграм-каналі поділилося корисними порадами щодо перевірки зображень.

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Коротка інструкція як розпізнати фейкове фото в інтернеті

Уважно розгляньте фото і відзначте його: перспективу, пропорції об'єктів, тіні, віддзеркалення, фокус зображення, контрастність і кольори. Також варто перевірити фото на відповідність погоді, географічній топології, архітектурі, назві вулиць, номерам машин тощо.

Кричуща назва чи підпис до фото. Наприклад, такі назви чи дописи, як "шок", "сенсація", "терміново", "це фото видаляють звідусюди", "неймовірно" несуть ознаку маніпуляції і, ймовірно, можуть бути фейком.

Перевірте ресурс, на якому ви побачили таке фото. Чи є там інші схожі публікації із кричущими та маніпулятивними заголовками, які в нього охоплення, чи вказаний автор, першоджерело, додаткові матеріали.

Перевірка фото через спеціальні програми: Google Search by Images, TinEye допоможуть встановити першоджерело фото.

Fotoforensics, Duplichecker допоможуть переглянути зміни пікселів, тобто чи були зміни з фоторедакторами, зчитати геодані, метадані та додаткову інформацію навіть про тип камери, на яку було знято фотографію.

Під час війни також важливо фільтрувати інформацію та перевіряти джерела, аби уникнути споживання та поширення фейків чи дезінформації. Для цього слід користуватися офіційними джерелами та надійними ЗМІ. Нещодавно Viber підготував перелік актуальних та перевірених джерел, тож радимо ознайомитися з ним.