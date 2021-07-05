Однак не обов'язково лізти у старі нотатники у пошуках пароля записаного десь між рядків, адже ваш ноутбук пам'ятає його. Щоб дізнатися пароль до власної Wi-Fi мережі, який ви вже давно забули, достатньо всього кілька кліків.
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Як дізнатися пароль до власного Wi-Fi за допомогою ноутбука
Для різноманітних систем Windows алгоритм дій логічно схожий, хоча він і може дещо відрізнятися. Однак ми розповімо, як переглянути власний пароль на прикладі найпопулярнішої сьогодні операційки Windows 10.
Алгоритм дій доволі простий, вам необхідно:
- Натиснути "Пуск" і у полі пошуку ввести та відкрити "Настройки мережі Wi-Fi".
- Внизу сторінки натисніть "Центр мережних підключень та спільного доступу".
- Натисніть на назву вашого поточного бездротового з'єднання.
- Натисніть кнопку "Властивості бездротової мережі".
- Перейдіть у вкладку "Безпека" і поставте галочку поряд з "Показати символи".
Нижче ви можете побачити послідовність дій на фото, як все реалізовано в операційній системі Windows 10.
Фото 24 канал