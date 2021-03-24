З виходом нового цікавого девайсу спокуса одразу ж витратити всі свої заощадження різко зростає. Однак, експерти радять не поспішати з покупкою. Адже вже через кілька місяців пристрої почнуть дешевшати.

Спеціально для Техно 24 гіперпростір оголошень IZI.ua порівняли ціни нових трендових товарів і з'ясували наскільки і за який термін вони подешевшали.

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iPhone 11

На старті продажів ціни на нові моделі iPhone завжди високі. Однак якщо почекати, то можна непогано заощадити. Адже реліз нової моделі провокує зростання продажів попередньої на вторинному ринку: багато хто намагається знову оновитись, тож продають смартфони, куплені рік тому.

iPhone 11 / Скриншот

З моменту релізу в Україні (11 жовтня 2019 роки) iPhone 11 з 256 ГБ пам'яті на старті продажів коштував від 29 999 гривень. Зараз гаджет в хорошому стані можна купити з рук в середньому за 18 тисяч гривень. За 17 місяців iPhone 11 подешевшав майже 40%.

Sony PlayStation 5

У вересні 2020 року компанія Sony представила нову консоль Play Station 5, яка стала світовим бестселером. Ажіотаж був настільки високий, що через два місяці після старту продажів девайс все ще неможливо було знайти в магазинах.

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В Україні продажі за попереднім замовленням стартували 22 вересня, а перші поставки почалися 19 листопада. Консоль продавалася в двох варіантах – з приводом Blu-ray за 15 999 грн, і без нього – за 12 999 гривень.

Sony PlayStation 5 / Скриншот

З моменту старту продажів ціна на приставку в Україні тільки зросла. На даний момент офіційні рітейлери продають консоль з Blu-ray приводом за 16799 гривень, а без нього -–за 13499 гривень.

Однак на вторинному ринку ситуація інша: через 4 місяці після старту продажів в Україні приставка з Blue-ray приводом подешевшала на 14% – 14500 гривень, а без нього майже на 8% –12 500 гривень.

Кросівки Yeezy Boost 500

Yeezy Boost, можливо, найвідоміші кросівки планети, які репер Каньє Уест робить разом Adidas. Моделі завжди виходять обмеженими тиражами, тим самим стимулюючи дефіцит на ринку та змушуючи фанатів стояти в чергах і переплачувати при покупці у реселерів.

Кросівки Yeezy Boost 500 / Скриншот

Yeezy Boost 500 вийшли в квітні 2018 року і є однією з найбільш бюджетних моделей серед всієї лінійки – в середньому нові кросівки можна купити за 9600 – 10 тисяч гривень, в залежності від забарвлення.

Через 2,5 року після релізу модель не втрачають в ціні – майже нову пару з рук продають всього на 1600 гривень дешевше – 7899 гривень. Таким чином за 2,5 року місяці кросівки подешевшали майже на 18%.

Навушники Apple AirPods Pro

В кінці жовтня 2019 року Apple представила світу бездротові навушники – Airpods Pro, а через місяць їх почали офіційно продавати і в Україні за ціною 7999 гривень. З моменту релізу минуло 2 роки, але ціни на нові навушники не впали. Українські рітейлери як і раніше продають аксесуар від 8 тисяч гривень.

Apple AirPods Pro / Скриншот

Однак на вторинному ринку гаджет в хорошому стані можна купити з рук від 3500 до 4000 гривень. За 11 місяців Airpods Pro подешевшали майже на 55%.

Huawei MateBook D15

14 серпня минулого року в український роздріб надійшла новинка від Huawei – ноутбук Matebook D15 – модель середнього рівня за ціною 18 000 гривень.

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Через 4 місяці ноутбук подешевшав майже на 20%. На сайті оголошень в середньому MateBook D15 можна купити від 14500 до 15000 гривень.

Huawei MateBook D15 / Скриншот