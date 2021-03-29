Корпорації Google і Apple, що випускають смартфони Pixel і iPhone, збирають дані про користувача в середньому кожні чотири з половиною хвилини.

В цьому переконує професор Дуг Лейт з Трініті-коледжу в Дубліні. Як свідчить його дослідження, серед зібраної інформації і особисті дані, на зразок номера телефону.

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Як це відбувається

Дані про користувачів передаються навіть зі смартфонів, які перебувають в режимі очікування. Зокрема, виробники запитують серійний номер пристрою, MAC-адресу, Wi-Fi, IMEI, номер телефону і дані SIM-карти.

Як каже професор, обидві компанії збирають дані аналогічним способом, але обсяг інформації, переданий на сервери Google, більше, ніж у Apple. Так, в середньому за 12 годин пошуковий гігант отримує 1 МБ даних зі своїх смартфонів, а Apple – приблизно 52 КБ.

Більше того, як тільки iPhone підключається до Wi-Fi, Apple отримує доступ до MAC-адресами інших пристроїв в цій же мережі. Також, на думку професора, MAC-адреса ідентифікує пристрій в мережі Wi-Fi і в підсумку визначає домашній роутер, точку доступу в громадському місці або офісну мережу.

Лейт також висловив побоювання щодо збору даних, що стосуються переглянутих користувачем веб-сторінок і покупок в магазинах.

Що кажуть виробники

Обидва виробники прокоментували результати дослідження. Так, Google запевнила, що дані необхідні для підтримки операційної системи в актуальному стані. При цьому в Apple на запит поки не відреагували.