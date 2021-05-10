Як звільнити простір в Google Фото: корисні поради для вашого смартфона

Вже зовсім скоро Google відключить безлімітне сховище в "Google Фото". Станеться це, 1 червня 2021 року. Попри те, що компанія оголосила про це за півроку, вона абсолютно не розповіла, як користувачам підготуватися до переходу на нову модель роботи сервісу. Тож ми вирішили розповісти, як вберегти себе від необхідності переходу на платний тариф.

Усі ваші фото- та відеозаписи, які ви зберігаєте в "Google Фото", використовують простір сервісу Google Drive. Його ж використовують й усі інші сервіси, які взаємодіють з даними і хмарою. Наприклад, Gmail. Тож найбільш логічний спосіб звільнити місце для зберігання знімків та роликів в "Google Фото" – почистити Google Drive.

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Як звільнити місце в Google Drive

Для цього потрібно перейти у розділ керування хмарним сховищем. Зробити це можна за цим посиланням; Можливо знадобиться пройти авторизацію в Google; У розділі "Великі об'єкти" виберіть ті, що вам не потрібні; Видаліть їх і підтвердіть видалення великих файлів.



Обсяг Google Drive можна збільшити видаливши непотрібні файли / Скриншот 24 каналу

Однак це ще не все. Ймовірно, знаючи про відсутність обмежень на зберігання фото й відео в "Google Фото", ви завантажували туди велику кількість фото, відеороликів та скриншотів. Відтак на диску може бути тека з непотрібними скриншотами, яка займає до кількох гігабайтів. Її можна сміливо видаляти.

Як видалити скриншоти з Google Фото

Такі зображення мають своє місце на диску у розділі "Google Фото" і займають окрему теку. Крім того їх можна відфільтрувати через пошук.

Перейдіть в "Google Фото" на Android; Відкрийте розділ "Пошук" – "Знімки екрана"; Виділіть усі скриншоти в альбомі; Натисніть "Видалити" і підтвердіть видалення.

Те ж саме можна зробити і з відео. Зазвичай вони займають досить багато місця – від декількох сотень мегабайтів до декількох гігабайт. А оскільки більшість користувачів зазвичай ніколи їх не переглядає, їх можна сміливо видаляти, щоб звільнити простір для по-справжньому важливих знімків.

Видалити можна й інший контент:

колажі;

анімації;

селфі;

панорами;

відскановані документи.

Що таке підписка Google One і чи варто її купувати

Перед видаленням будь-яких файлів переконайтеся, що вони вам справді непотрібні, адже потім повернути їх назад змоги не буде.

Завдяки видаленню непотрібних файлів можна справді звільнити чимало місця для важливіших документів, фотографій чи відеозаписів. Однак, це не завжди допомагає, особливо, якщо ви вже тримаєте на "Google Фото" лише найбільш потрібні файли і місце закінчується.

Для того, щоб збільшити обсяг сховища в такому випадку, можна придбати підписку Google One обравши один з кількох варіантів, які підходять вам найкраще.

Підписка Google One пропонує кілька наступних опцій:

базовий тариф відкриває доступ до 100 ГБ простору за 55,23 гривні на місяць;

на місяць; середній тариф пропонує 200 ГБ за 82,99 гривні на місяць;

на місяць; останній, максимальний варіант – 2 ТБ за 277,28 гривні на місяць.

При купівлі підписки ви можете сплачувати як щомісячний платіж, так і сплатити за увесь рік користування на перед.



Варіанти підписки Google One для збільшення обсягу вільного місця / Скриншот 24 каналу

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Можна зауважити, що на ринку існують більш вигідні пропозиції, однак користувачі Google One отримують низку інших переваг. Купуючи підписку, ви не лише отримуєте більше місця для файлів, але й отримаєте безліч ексклюзивних фільтрів та інструментів для редагування фото.