Гроші у сейфі, документи в хмарі: як безпечно зберігати інформацію – рекомендації для бізнесу
Джерело:24 канал
Завдання власника будь-якого бізнесу забезпечити збереження даних компанії. І не просто зберегти їх у себе "під столом", а дійсно зробити це грамотно. Адже без надійного захисту інформація стане "легкою здобиччю" хакерів: її легко викрасти, скомпрометувати або спотворити реальність в інтересах конкурентів.
Спеціально для Техно 24 фахівці компанії BAKOTECH розповіли про основні "сценарії" зберігання даних для малого й середнього бізнесу та поділилися секретами створення надійної IT-інфраструктури. Все про зберігання даних "простою мовою" – у нашій статті.
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Де бізнес сьогодні зберігає інформацію?
Ну що ж почнемо з початку. Сьогодні виділяють два основних місця для зберігання даних — хмара і дата-центр. Так у чому ж їх основна відмінність?
- Хмара – це віртуальне зберігання даних, адже інформація бізнесу при цьому розміщується в інтернеті. А у випадку з дата-центром ваша інформація буде фізично зберігатися на серверах (тобто на "залізі").
- Дата-центр – це спеціальне приміщення з надійною IT-інфраструктурою, де клієнти розміщують своє устаткування.
Так, першим дата-центром у світі прийнято вважати комп'ютерний центр ENIAC, який був створений з військовою метою. Зовні він дуже нагадував ЦОД (центр обробки даних): велике приміщення зі стійками з охороною і резервними системами. Вага такої "машини" досягала 27 тонн.
А ось перший комерційний дата-центр з'явився приблизно у 1953 році. Тобто практично протягом 68 років бізнес розміщував інформацію саме в дата-центрах, що вважалося єдиним безпечним способом.
Але сьогодні Україна приходить до того, до чого світ прийшов давно – до хмарних сервісів. І більшість компаній вже давно розміщують свою інформацію саме у хмарі. Але чому такий спосіб набирає все більше популярності?
Що таке хмара?
Хмарні сервіси – це програми і платформи, які "живуть" і функціонують на серверах хмарних провайдерів. Кожен з нас хоча б раз зберігав інформацію у хмарі, адже сервіс зручний і простий – створив логін, придумав пароль і доступ до власних даних в будь-який момент з будь-якої точки світу готовий.
Принцип роботи хмарних сервісів у бізнесі аналогічний.
Хмарні сервіси володіють низкою переваг для бізнесу / Фото pcmag
Розміщуючи корпоративні дані в хмарі, компанія отримує безліч переваг. І ось чому.
|Переваги для бізнесу
|Комерційний дата-центр
|Хмара
|Оптимізація ресурсів
|Платня оренди за все "залізо", незалежно від того використовуєте весь простір чи ні
|Оплата за фактом за використаний обсяг хмарного сховища
|Розгортання IT-інфраструктури
|Часові затрати на фізичне розміщення обладнання
|Розгорнути хмарну інфраструктуру можна в протягом декількох годин
|"Запуск" сервісу
|Крім вартості сервісу бізнес на старті витрачає на придбання обладнання і його обслуговування
|Включає тільки щомісячну плату за сервіс
|Масштабування IT-інфраструктури
|Для збільшення кількості ресурсів необхідно докуповувати обладнання
|Масштабується під потреби компанії, з легкістю можна збільшити або скоротити кількість ресурсів (ідеально для сезонного бізнесу)
|Високий рівень фізичної безпеки
|Вищий рівень фізичної безпеки, за рахунок відеоспостереження, охорони периметра, системи контролю доступу
|Вівень фізичної безпеки нижчий
По-перше, хмари легко масштабуються під потреби компанії. На відміну від сервера, де щомісячна плата включає в себе оренду або купівлю всього "заліза", незважаючи на те використовує його клієнт на повну потужність чи ні. У випадку з хмарою ви користуєтеся необхідним обсягом і відповідно платите тільки за нього. Крім цього, ви можете в будь-який момент збільшити обсяг хмарного сховища.
По-друге, якщо розглядати у порівнянні з побудовою власного дата-центру, то хмара допомагає заощадити пристойний бюджет на "зміст" IT-інфраструктури. Так, з одного боку, здавалося б, що тримати базу клієнтів в сервері у себе під столом надійніше, адже він тут під боком. Але не варто виключати факт, що в будь-який момент з ним може щось статися: він вийде з ладу, в сервер потрапить вірус або його просто вкрадуть. З хмарою вам такі форс-мажори точно не загрожують.
Ну і по-третє, хмара фінансово вигідніша для малого і середнього бізнесу. При розміщенні даних в хмарі, єдиною витратою компанії буде щомісячна плата за сервіс. А в разі розміщення даних в дата-центрі, крім щомісячної плати на старті необхідно врахувати вартість обладнання та додаткові витрати на IT-персонал (для виконання подальших робіт з розміщеним залізом).
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Які види "хмар" існують
Сьогодні хмарні провайдери пропонують клієнтам 4 основні види сервісів:
- private cloud (тобто приватне хмарне сховище);
- public cloud (загальнодоступна або публічна хмара);
- hybrid cloud (гібридна хмара – мікс використання приватного та публічного сховища);
- і multicloud (мультіхмара – використання декількох публічних хмар одночасно).
Перші два варіанти найбільш популярні, тому далі розглянемо саме їх.
Публічна хмара – це хмарна послуга, яка надається кільком клієнтам одночасно. Тобто орендуючи публічну хмару, ви розміщуєте дані на сервері постачальника і "ділите місце" з іншими компаніями. Прикладом такого виду сервісу є:
- Amazon Web Services;
- Microsoft Azure;
- Google Cloud Platform.
Для ще більш простого пояснення, публічну хмару можна порівняти з орендою квартири. Ви платите щомісячну плату за житло і отримуєте в користування власний простір. Єдине, його доводиться ділити з сусідами по поверху.
Але важливо розуміти, що "публічність" в даному випадку не означає загальнодоступність даних. Віртуальні машини клієнтів "відсторонені" один від одного. Так, дані вашої компанії зберігаються на сервері з інформацією інших підприємств, але доступу до них вони не мають.
Ваші файли надійно зберігаються у хмарі / Фото koreatechtoday
Для яких завдань бізнесу підійдуть публічні хмари?
Таке IT-рішення відмінно підійде для створення і тестування програмного забезпечення, зберігання баз даних, додатків програмного забезпечення, а також запуску проектів з великими масивами даних і т.д.
Які ж основні переваги публічної хмари для бізнесу?
- відносно низька ціна сервісу;
- гнучкий функціонал;
- захищеність даних (за щомісячну плату ви отримуєте повний спектр захисту даних від постачальника і немає необхідності купувати ліцензії і стежити за оновленнями програмного забезпечення самостійно);
- простота у використанні і швидке розгортання;
- економія на IT-фахівців (так як адміністрування виконується на стороні постачальника).
Але також можна навести і кілька мінусів:
- пряма залежність від якості трафіку (інтернет-зв'язку);
- залежність від хмарного провайдера (інфраструктура контролюється постачальником).
Приватна хмара — це хмарний сервіс, який "будується" компанією під свої потреби. Така інфраструктура розгортається у власній мережі компанії або комерційному дата-центрі і по суті в такому хмарному сховищі розміщуються тільки дані вашої компанії.
Якщо у випадку з публічною хмарою ми приводили в приклад оренду квартири, то приватна хмара – це як зведення власного будинку. Ви самостійно обираєте ділянку, "заливаєте фундамент" і в вашому домі немає сусідів зверху чи знизу. Але в такому випадку з'являється багато додаткових завдань за змістом такого "сховища даних" власними силами.
Якому бізнесу більше підійде приватна хмара?
Такий IT-сервіс як приватна хмара стане хорошим рішенням для компаній з підвищеними вимогами до процесів обробки і зберігання даних. Сюди можна віднести державний сектор, фінансові компанії, дослідницькі центри, медичні лабораторії та інші.
Які ж переваги приватної хмари для бізнесу?
- більш високий рівень зберігання даних (так як інфраструктура ізольована);
- індивідуальна побудова IT-інфраструктури (сервіс "заточується" під потреби компанії);
- гнучкість у розподілі обчислювальних потужностей;
- самостійний вибір місця для розміщення обладнання (в ЦОДі постачальника, або серверної компанії).
Але при цьому можна виділити і кілька мінусів:
- обмежений обсяг потужності;
- захист приватної хмари власними силами — дорогий і більш трудомісткий процес, в порівнянні з публічною хмарою (адже всі ліцензії та програми захисту доведеться купувати самостійно);
- масштабування інфраструктури менш швидке, ніж у публічної хмари;
- додаткові витрати на утримання такої інфраструктури.
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Надійне зберігання даних — головне завдання бізнесу
Висновок простий – хмарні сховища мають безліч переваг для бізнесу. Це і простота в розгортанні інфраструктури, доступ до даних в будь-якій точці світу, економія витрат на IT-складову компанії, ну і звичайно ж гарантія збереження даних.
Але вибір конкретного IT-рішення залишається тільки за вами. Адже тут варто враховувати особливості бізнесу, стратегію компанії і цілі. Головне пам'ятати єдине правило – зберігання даних бізнесу має бути надійним і безпечним.