Спеціально для Техно 24 фахівці компанії BAKOTECH розповіли про основні "сценарії" зберігання даних для малого й середнього бізнесу та поділилися секретами створення надійної IT-інфраструктури. Все про зберігання даних "простою мовою" – у нашій статті.

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Де бізнес сьогодні зберігає інформацію?

Ну що ж почнемо з початку. Сьогодні виділяють два основних місця для зберігання даних — хмара і дата-центр. Так у чому ж їх основна відмінність?

Хмара – це віртуальне зберігання даних, адже інформація бізнесу при цьому розміщується в інтернеті. А у випадку з дата-центром ваша інформація буде фізично зберігатися на серверах (тобто на "залізі").

– це віртуальне зберігання даних, адже інформація бізнесу при цьому розміщується в інтернеті. А у випадку з дата-центром ваша інформація буде фізично зберігатися на серверах (тобто на "залізі"). Дата-центр – це спеціальне приміщення з надійною IT-інфраструктурою, де клієнти розміщують своє устаткування.

Так, першим дата-центром у світі прийнято вважати комп'ютерний центр ENIAC, який був створений з військовою метою. Зовні він дуже нагадував ЦОД (центр обробки даних): велике приміщення зі стійками з охороною і резервними системами. Вага такої "машини" досягала 27 тонн.

А ось перший комерційний дата-центр з'явився приблизно у 1953 році. Тобто практично протягом 68 років бізнес розміщував інформацію саме в дата-центрах, що вважалося єдиним безпечним способом.

Але сьогодні Україна приходить до того, до чого світ прийшов давно – до хмарних сервісів. І більшість компаній вже давно розміщують свою інформацію саме у хмарі. Але чому такий спосіб набирає все більше популярності?

Що таке хмара?

Хмарні сервіси – це програми і платформи, які "живуть" і функціонують на серверах хмарних провайдерів. Кожен з нас хоча б раз зберігав інформацію у хмарі, адже сервіс зручний і простий – створив логін, придумав пароль і доступ до власних даних в будь-який момент з будь-якої точки світу готовий.

Принцип роботи хмарних сервісів у бізнесі аналогічний.



Хмарні сервіси володіють низкою переваг для бізнесу / Фото pcmag

Розміщуючи корпоративні дані в хмарі, компанія отримує безліч переваг. І ось чому.

Переваги для бізнесу Комерційний дата-центр Хмара Оптимізація ресурсів Платня оренди за все "залізо", незалежно від того використовуєте весь простір чи ні Оплата за фактом за використаний обсяг хмарного сховища Розгортання IT-інфраструктури Часові затрати на фізичне розміщення обладнання Розгорнути хмарну інфраструктуру можна в протягом декількох годин "Запуск" сервісу Крім вартості сервісу бізнес на старті витрачає на придбання обладнання і його обслуговування Включає тільки щомісячну плату за сервіс Масштабування IT-інфраструктури Для збільшення кількості ресурсів необхідно докуповувати обладнання Масштабується під потреби компанії, з легкістю можна збільшити або скоротити кількість ресурсів (ідеально для сезонного бізнесу) Високий рівень фізичної безпеки Вищий рівень фізичної безпеки, за рахунок відеоспостереження, охорони периметра, системи контролю доступу Вівень фізичної безпеки нижчий

По-перше, хмари легко масштабуються під потреби компанії. На відміну від сервера, де щомісячна плата включає в себе оренду або купівлю всього "заліза", незважаючи на те використовує його клієнт на повну потужність чи ні. У випадку з хмарою ви користуєтеся необхідним обсягом і відповідно платите тільки за нього. Крім цього, ви можете в будь-який момент збільшити обсяг хмарного сховища.

По-друге, якщо розглядати у порівнянні з побудовою власного дата-центру, то хмара допомагає заощадити пристойний бюджет на "зміст" IT-інфраструктури. Так, з одного боку, здавалося б, що тримати базу клієнтів в сервері у себе під столом надійніше, адже він тут під боком. Але не варто виключати факт, що в будь-який момент з ним може щось статися: він вийде з ладу, в сервер потрапить вірус або його просто вкрадуть. З хмарою вам такі форс-мажори точно не загрожують.

Ну і по-третє, хмара фінансово вигідніша для малого і середнього бізнесу. При розміщенні даних в хмарі, єдиною витратою компанії буде щомісячна плата за сервіс. А в разі розміщення даних в дата-центрі, крім щомісячної плати на старті необхідно врахувати вартість обладнання та додаткові витрати на IT-персонал (для виконання подальших робіт з розміщеним залізом).

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Які види "хмар" існують

Сьогодні хмарні провайдери пропонують клієнтам 4 основні види сервісів:

private cloud (тобто приватне хмарне сховище);

public cloud (загальнодоступна або публічна хмара);

hybrid cloud (гібридна хмара – мікс використання приватного та публічного сховища);

і multicloud (мультіхмара – використання декількох публічних хмар одночасно).

Перші два варіанти найбільш популярні, тому далі розглянемо саме їх.

Публічна хмара – це хмарна послуга, яка надається кільком клієнтам одночасно. Тобто орендуючи публічну хмару, ви розміщуєте дані на сервері постачальника і "ділите місце" з іншими компаніями. Прикладом такого виду сервісу є:

Amazon Web Services;

Microsoft Azure;

Google Cloud Platform.

Для ще більш простого пояснення, публічну хмару можна порівняти з орендою квартири. Ви платите щомісячну плату за житло і отримуєте в користування власний простір. Єдине, його доводиться ділити з сусідами по поверху.

Але важливо розуміти, що "публічність" в даному випадку не означає загальнодоступність даних. Віртуальні машини клієнтів "відсторонені" один від одного. Так, дані вашої компанії зберігаються на сервері з інформацією інших підприємств, але доступу до них вони не мають.



Ваші файли надійно зберігаються у хмарі / Фото koreatechtoday

Для яких завдань бізнесу підійдуть публічні хмари?

Таке IT-рішення відмінно підійде для створення і тестування програмного забезпечення, зберігання баз даних, додатків програмного забезпечення, а також запуску проектів з великими масивами даних і т.д.

Які ж основні переваги публічної хмари для бізнесу?

відносно низька ціна сервісу;

гнучкий функціонал;

захищеність даних (за щомісячну плату ви отримуєте повний спектр захисту даних від постачальника і немає необхідності купувати ліцензії і стежити за оновленнями програмного забезпечення самостійно);

простота у використанні і швидке розгортання;

економія на IT-фахівців (так як адміністрування виконується на стороні постачальника).

Але також можна навести і кілька мінусів:

пряма залежність від якості трафіку (інтернет-зв'язку);

залежність від хмарного провайдера (інфраструктура контролюється постачальником).

Приватна хмара — це хмарний сервіс, який "будується" компанією під свої потреби. Така інфраструктура розгортається у власній мережі компанії або комерційному дата-центрі і по суті в такому хмарному сховищі розміщуються тільки дані вашої компанії.

Якщо у випадку з публічною хмарою ми приводили в приклад оренду квартири, то приватна хмара – це як зведення власного будинку. Ви самостійно обираєте ділянку, "заливаєте фундамент" і в вашому домі немає сусідів зверху чи знизу. Але в такому випадку з'являється багато додаткових завдань за змістом такого "сховища даних" власними силами.

Якому бізнесу більше підійде приватна хмара?

Такий IT-сервіс як приватна хмара стане хорошим рішенням для компаній з підвищеними вимогами до процесів обробки і зберігання даних. Сюди можна віднести державний сектор, фінансові компанії, дослідницькі центри, медичні лабораторії та інші.

Які ж переваги приватної хмари для бізнесу?

більш високий рівень зберігання даних (так як інфраструктура ізольована);

індивідуальна побудова IT-інфраструктури (сервіс "заточується" під потреби компанії);

гнучкість у розподілі обчислювальних потужностей;

самостійний вибір місця для розміщення обладнання (в ЦОДі постачальника, або серверної компанії).

Але при цьому можна виділити і кілька мінусів:

обмежений обсяг потужності;

захист приватної хмари власними силами — дорогий і більш трудомісткий процес, в порівнянні з публічною хмарою (адже всі ліцензії та програми захисту доведеться купувати самостійно);

масштабування інфраструктури менш швидке, ніж у публічної хмари;

додаткові витрати на утримання такої інфраструктури.

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Надійне зберігання даних — головне завдання бізнесу

Висновок простий – хмарні сховища мають безліч переваг для бізнесу. Це і простота в розгортанні інфраструктури, доступ до даних в будь-якій точці світу, економія витрат на IT-складову компанії, ну і звичайно ж гарантія збереження даних.

Але вибір конкретного IT-рішення залишається тільки за вами. Адже тут варто враховувати особливості бізнесу, стратегію компанії і цілі. Головне пам'ятати єдине правило – зберігання даних бізнесу має бути надійним і безпечним.