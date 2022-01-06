Для того, щоб земна цивілізація змогла колись використовувати антиречовину у своїх цілях, потрібно розуміти її властивості. Тому науковці невпинно досліджують антиматерію та її характеристики, хоча й не мають її "на руках". Наприклад, нещодавно науковці дізналися, як антиречовина реагує на гравітацію.

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Різниця між матерією та антиматерією / Фото Science Notes

Детальніше про дослідження

Матерія та антиматерія – це рівнозначні частинки Всесвіту. Їх відрізняє лише заряд: в антиречовини він буде завжди протилежним заряду "звичайної" матерії. Тому, коли "звичайна" речовина та антиречовина стикають, відбувається взаємна анігіляція з виділенням енергії.

Тому здавалося б, що речовина та антиречовина – еквівалентні. Проте зажди існувала загадка, що називалася "баріонна асиметрія": чому більшість речовини Всесвіту – звичайна матерія, а не антиматерія? Чому кількість не рівнозначна?

Тому науковці вирішили дослідити те, як матерія та антиматерія реагують на гравітацію. Адже, цілком можливо, що антиречовина інакше взаємодіє з тяжінням й це могло б пояснити її відсутність чи надзвичайно малу кількість у Всесвіті.

В межах експерименту дослідники з дуже високою точністю виміряла відношення заряду до маси протона та антипротона. Це вдалося зробити, розмістивши антипротони та від'ємно заряджені іони водню у спеціальну пастку (Пастка Пеннінга). Почергово подаючи античастинки у пастку, вчені виміряли циклотронні частоти – циклічні частоти обертання вільної зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.

Експеримент тривав 18 місяців та приніс результат – матерія та антиматерія однаково взаємодіють з гравітацією.