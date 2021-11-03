Yahoo назавжди покидає Китай: відома причина

Yahoo Inc. – це американська компанія, яка володіє одним з найпопулярніших пошукових сервісів. Окрім цього компанія володіє ще великою кількістю сервісів як, наприклад, електронна пошта Yahoo! Mail чи каталог сайтів Yahoo! Directory. Стало відомо, що компанія у повному обсязі покидає Китай.

Рішення компанії про вихід з Китаю було лише питанням часу. Yahoo Inc. взагалі виявилися міцними горішками та протрималися найдовше серед аналогічних компаній, адже, наприклад, Google покинув Піднебесну кілька років тому, LinkedIn – у жовтні 2021 року. Причина усьому – китайська тоталітарна політика стеження за власними громадянами.

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Покидаючи Піднебесну

Китайська влада поступово збільшує рівень цифрового контролю над власними громадянами. Через це такі компанії як Google припиняють співпрацю з регіональним гегемоном. Так відбувається або за власним бажанням, або ж вимушено, якщо компанія не йде на поступки владі та не виконує її забаганку у наданні доступу до даних користувачів.

Yahoo теж не оминула ця доля. Взагалі, вихід компанії з Китаю був доволі умовний, адже через відмову порушувати конфіденційність користувачів багато служб Yahoo Inc. вже були заблоковані.

З урахуванням складного ділового та правового середовища в Китаї, яке постійно погіршується, набір послуг Yahoo більше не буде доступний з материкового Китаю з 1 листопада 2021 року,

– мовиться у заяві компанії.

Китайські закони вимагають, щоб компанії, що працюють у країні, повинні були передавати дані на запит влади, що ставить під небезпеку особисте життя користувачів. Тому таке рішення Yahoo робить їй честь, адже, не зважаючи на велетенський китайський ринок та потенційний прибуток, компанія не пішла на поступки владі.

У Китаї "західні" сервіси замінюють аналогами: пошукова система Baidu замінює Yahoo чи Google, а WeChat та Weibo виконують роль соціальних мереж, месенджерів та платіжних систем одночасно.