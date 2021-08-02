Також тоді у Міністерстві запевнили, що все добре й ніякої критичної ситуації немає, а атомна електростанція продовжує функціонувати у звичному режимі. Та у п'ятницю, 30 липня 2021 року стало відомо, що робота енергоблока №1 атомної електростанції "Тайшань" була зупинена через пошкодження.

Читайте за темою Масштаби невідомі: у Китаї міг статися серйозний радіоактивний витік на АЕС

Причина зупинки ядерного реактора

У заяві China General Nuclear Power Group (CGN) йде мова про те, що енергоблок зупинений на технічне обслуговування "після тривалих розмов між французьким та китайським технічним персоналом".

Водночас китайська сторона повідомляє на тому, що "серйозні проблеми з безпекою відсутні", а енергоблок №1 "повністю під контролем". Технічний персонал "Тайшань" веде пошуки причини пошкодження паливних стрижнів. Скільки часу займе процес – не повідомляється.

Реактор має понад 60 тисяч паливних стрижнів, а частка пошкоджених стрижнів складає менш як 0,01 відсоток,

– повідомляють у Міністерстві охорони навколишнього середовища Китаю.

Чи варто хвилюватися

Не дивлячись на те, що Китай першочергово не хотів визнавати витік радіоактивних речовин, ситуація лишається піл контролем.