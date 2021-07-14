NASA обрало компанії, які розроблять ядерний реактор для польотів на Марс

Сучасні хімічні ракетні двигуни морально застарілі. Деякі науковці вбачають панацею у ядерних двигунах. Такі двигуни поступаються хімічним на коротких відстанях. Та, маючи змогу довго давати малу тягу, виграють на довгих дистанціях. NASA підписала контракти з трьома групами компаній, які будуть проєктувати ядерні реактори для таких двигунів.

Про обрання компаній та виплаті їм коштів на дослідження повідомив Джим Рейтер, помічник керівника NASA з космічних технологій. Повідомляється, що кожній групі компаній була виплачена сума, яка складає 5 мільйонів доларів. За ці кошти мають бути створені три проєкти реактора, який стане частиною ядерного теплового двигуна.

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Детальніше про підписані контракти

NASA займається розвитком перспективних космічних ядерних технологій разом Міністерством енергетики США. Контракти були підписані терміном на 12 місяців. За цей час обранці мусять презентувати проєкти реакторів. Також команди мають скласти для NASA основні експлуатаційні вимоги, вимоги до всього ядерного ракетного двигуна та його підсистем.

Компанії, які займаються розробкою проєкту ядерного реактора:

BWX Technologies, Inc . Лінчбург, Вірджинія – компанія буде тісно співпрацювати із компанією Lockheed Martin.

. Лінчбург, Вірджинія – компанія буде тісно співпрацювати із компанією Lockheed Martin. General Atomics Electromagnetic Systems , Сан-Дієго – компанія буде тісно співпрацювати з X-energy LLC та Aerojet Rocketdyne.

, Сан-Дієго – компанія буде тісно співпрацювати з X-energy LLC та Aerojet Rocketdyne. Ultra Safe Nuclear Technologies, Сієтл – компанія розроблятиме проєкт ядерного реактора з компаніями Ultra Safe Nuclear Corporation, Blue Origin, General Electric Hitachi Nuclear Energy, General Electric Research, Framatome та Materion.

Усі три групи компаній підзвітні перед Національною лабораторією штату Айдахо при Міністерстві енергетики США. В кінцевому результаті саме лабораторія буде оцінювати кожен проєкт після завершення контракту.

Цікаво, що саме Конгрес США підштовхнув NASA до розробки систем ядерного ракетного двигуна, надавши додаткове фінансування на розвиток технологій, хоча NASA не давала запит на додаткове асигнування. Всього NASA отримає 110 мільйонів доларів на розвиток технологій ядерних ракетних двигунів.

Також повідомляється, що після звершення дії контракту у NASA планують аналогічний проєкт, спрямований на галузь наземної ядерної енергетики. Ймовірно, йдеться на увазі про розробку ефективного та портативного ядерного реактора для баз на Місяці та Марсі.