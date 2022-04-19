Як пишуть самі творці на офіційному сайті, Мемомет – це зброя мирних та вільних людей в умовах нової реальності. Ледь не кожна помітна подія останнього часу відгукується лавиною мемів у мережі.

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Меми воєнного часу

У своїй роботі новий додаток користується напрацюваннями алгоритмів штучного інтелекту, які аналізують вміст картинок.

В арсеналі вже є збережені елементи, які пропонують додавати поверх власних зображень.

Крім того, в пошуку можна знайти нові картинки.

При відкритті будь-якого власного зображення або знайденого у вбудованому пошуку алгоритми аналізують його та розкладають на частини, які потім можна додавати на свої меми або видаляти з оригінального зображення.

Після виділення об'єктів на окремий шар, можна замінити фон.

Користувачі також можуть додавати власний текст.

У переліку доступних елементів можна знайти найактуальніші сьогодні: танки, пакет цукру, пральну машинку, прапори України та окупанта, дорожній знак, що вказує на Чорнобаївку, трактор. А серед відомих особистостей – Степан Бандера, Зеленський, Арестович, Віталій Кім, Лукашенко та Путін, пропагандистка Овсяннікова, а також російський полонений, у народі більше відомий як "чмоня". У списку є навіть найновіші тренди – фото спійманого Медведчука.

Обіцяють також додавати нові елементи.

Додаток повністю безкоштовний і пропонує версії для Android та смартфонів на iOS.

У ньому можна зареєструватися за номером телефону, щоб зберігати створені меми та колажі. Компанія також створила окремий телеграм-канал, у якому публікує найкращі меми.