Xperia PRO-I: Sony представила винятковий смартфон із сенсором як у відеокамери

В лінійці компанії Sony Electronics з'явився унікальний, перший у світі смартфон, камера якого побудована на датчику розміром 1 дюйм по діагоналі. Xperia PRO-I використовує сенсор Exmor RS з фазовим автофокусуванням та кроком пікселя 2,4 мкм, який також застосовується у камері RX100 VII.

Про сенсор одразу варто пояснити, що він є аналогом сенсора з камери RX100 VII спеціально оптимізованим для роботи у смартфоні. Своїм новим смартфоном Sony збирається зацікавити усіх, хто створює високоякісний контент.

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Що відомо про новий смартфон SONY Xperia PRO-I

Начинка та можливості

Новинка підтримує 12-бітне знімання у форматі RAW і записування відео у форматі 4K з частотою до 120 FPS .

. Смартфон оснащений діафрагмою, що перемикається (f/2.0 або f/4.0). Вона дає змогу легко змінювати глибину різкості.

За обробку зображення відповідає процесор BIONZ X for mobile . Також пристрій отримав новий інтерфейсний чіп, який забезпечує високу швидкість роботи та покращену якість зображення.

. Також пристрій отримав новий інтерфейсний чіп, який забезпечує високу швидкість роботи та покращену якість зображення. Xperia PRO-I побудований на базі мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 888 , має на борту 12 Гбайт оперативної пам'яті та флеш-накопичувач на 512 Гбайт . Також є підтримка карток пам'яті microSD ємністю до 1 Тбайт .

Смартфон оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм OLED з матрицею 4K HDR, частотою оновлення 120 Гц і частотою відгуку сенсорного шару 240 Гц, захищеним від пошкоджень міцним склом Corning Gorilla Glass Victus.



Xperia PRO-I отримав оптику від камери RX100 VII / Фото Sony

Оптика

Xperia PRO-I оснащена трьома камерами , а також датчиком глибини сцени 3D iToF . Застосовується оптика з покриттям антивідблиску ZEISS Tessar.

, а також датчиком глибини сцени . Застосовується оптика з покриттям антивідблиску ZEISS Tessar. Основна камера на 12-Мп датчику Exmor RS має ширококутну оптику з еквівалентною фокусною відстанню 24-мм, а дві інші, також 12-Мп, оснащені 16-мм ширококутним та 50-мм стандартним об'єктивами.

має ширококутну оптику з еквівалентною фокусною відстанню 24-мм, а дві інші, також 12-Мп, оснащені 16-мм ширококутним та 50-мм стандартним об'єктивами. Смартфон підтримує фазове автофокусування по 315 точках , що покривають 90 % кадру, а також передові технології автофокусування, включаючи автофокусування по очах у реальному часі у людей і тварин, відстеження об'єктів у реальному часі, серійну зйомку зі швидкістю 20 кадрів за секунду з автофокусуванням, а також антидисторсійний затвор для точнішого захоплення об'єктів, які швидко рухаються.

, що покривають 90 % кадру, а також передові технології автофокусування, включаючи автофокусування по очах у реальному часі у людей і тварин, відстеження об'єктів у реальному часі, серійну зйомку зі швидкістю 20 кадрів за секунду з автофокусуванням, а також антидисторсійний затвор для точнішого захоплення об'єктів, які швидко рухаються. Xperia PRO-I оснащена спеціальною кнопкою для спуску затвора.



Кнопка затвора / Фото Sony

Звук

Пристрій підтримує технологію об'ємного звуку Dolby Atmos, формат 360 Reality Audio та апскейлінг двоканального стерео до рівня просторового звуку 360 spatial sound.

Реалізована підтримка технологій High-Resolution Audio та High-Resolution Audio Wireless за допомогою кодека LDAC для бездротових підключень, а також DSEE Ultimate, яка допомагає наблизити якість відтворення до стандарту High-Resolution Audio.

Xperia PRO-I також оснащений 3,5-мм аудіороз'ємом – велика рідкість для сучасного флагмана.

Інші цікаві особливості Xperia PRO-I

Творці смартфона не забули й про любителів мобільного відеоблогінгу. Смартфон підтримує функцію Game Enhancer для покращення ігрового процесу. Режим Heat Suppression дає змогу здійснювати живлення підсистем смартфона безпосередньо, в обхід зарядки акумулятора, щоб знизити теплове навантаження та зберегти його працездатність на тривалий термін.

Для блогерів та інших творців контенту Sony також представила аксесуар Vlog Monitor, який підключається до Xperia PRO-I та оснащений 3,5-дюймовим РК-екраном з роздільною здатністю 1280х720 пікселів та співвідношенням сторін 16:9, а також металевим утримувачем. Як додатковий аксесуар буде також доступний шкіряний чохол-кришка.



Xperia PRO-I та аксесуар Vlog Monitor / Фото Sony

До речі, акумулятор ємністю 4500 мА год забезпечує роботу Xperia PRO-I протягом усього дня. Він також має швидку зарядку XZQ-UC1, що дає змогу за 30 хвилин зарядити акумулятор до 50% ємності, що входить до комплекту, потужністю 30 Вт.

Ґаджет також захищений від води та пилу згідно зі стандартом IP65/68.

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Турбота про екологію

В рамках виконання екологічного плану Road to Zero компанія скоротила використання пластику в пакуванні смартфонів Xperia, виключивши пластикові компоненти або замінивши їх паперовими матеріалами. Xperia PRO-I – перший смартфон компанії, в пакуванні якого використовувалися паперові матеріали замість пластику.

Дата продажів смартфона

Новий Xperia PRO-I, Vlog Monitor та шкіряний чохол-кришка надійдуть у продаж у грудні. Ціна пристроїв буде оголошена додатково, але новинка точно буде не з дешевих.