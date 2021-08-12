Xiaomi знову вибачилась через "поламану" оболонку і порадила не чекати MIUI 13 найближчим часом

Після того як обурені користувачі створили петицію з вимогою негайно усунути баги оболонки MIUI 12.5, компанія Xiaomi виступила з офіційним коментарем. Її представник тоді вибачився і пообіцяв виправити ситуацію найближчим часом. Схоже, цього було замало. Компанія вибачилась знову.

Генеральний менеджер Xiaomi MIUI Experiance Джин Фан на останній пресконференції заявив, що MIUI не виправдала очікувань, які на неї покладали. Вона має багато багів і часто працює нестабільно.

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Нові вибачення

Компанія активно працює над покращенням своєї фірмової оболонки. За останні пів року досягли певних успіхів, але все ж роботи ще багато. Тому найближчим часом очікувати на MIUI 13 не варто – розробники просто не встигають довести її до того рівня якості, якого прагне Xiaomi.

З огляду на ці обставини Джин Фан ще раз вибачився перед користувачами з всього світу.

, раніше компанія випустила дещо допрацьовану версію оболонки MIUI 12.5. У ній виправили 160 багів у самій системі і 224 знайдені помилки у вбудованих додатках. Оновлення також повинно виправити проблеми енергоспоживання.

Разом з тим користувачі також повідомили і про нові проблеми. В окремих випадках спостерігались зависання інтерфейсу, погана або взагалі відсутня реакція на доторки до екрану та інше.

Для вирішення проблем з MIUI компанія навіть створила окремий підрозділ MIUI Pioneer. Нова команда отримала завдання контролювати і перевіряти процес розробки, шукати та виправляти помилки. Судячи з усього, саме вони переконали компанію поки не випускати 13 версію оболонки, визнавши її сирою.