Генеральний менеджер Xiaomi MIUI Experiance Джин Фан на останній пресконференції заявив, що MIUI не виправдала очікувань, які на неї покладали. Вона має багато багів і часто працює нестабільно.

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Нові вибачення

Компанія активно працює над покращенням своєї фірмової оболонки. За останні пів року досягли певних успіхів, але все ж роботи ще багато. Тому найближчим часом очікувати на MIUI 13 не варто – розробники просто не встигають довести її до того рівня якості, якого прагне Xiaomi.

З огляду на ці обставини Джин Фан ще раз вибачився перед користувачами з всього світу.

Нагадаємо, раніше компанія випустила дещо допрацьовану версію оболонки MIUI 12.5. У ній виправили 160 багів у самій системі і 224 знайдені помилки у вбудованих додатках. Оновлення також повинно виправити проблеми енергоспоживання.

Разом з тим користувачі також повідомили і про нові проблеми. В окремих випадках спостерігались зависання інтерфейсу, погана або взагалі відсутня реакція на доторки до екрану та інше.

Для вирішення проблем з MIUI компанія навіть створила окремий підрозділ MIUI Pioneer. Нова команда отримала завдання контролювати і перевіряти процес розробки, шукати та виправляти помилки. Судячи з усього, саме вони переконали компанію поки не випускати 13 версію оболонки, визнавши її сирою.

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