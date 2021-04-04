Xiaomi змінила фірмове лого: нове фото

Корпорація Xiaomi представила оновлену корпоративну візуальну айдентику. Розробники вирішили поєднати органічну філософію компанії з «живою» дизайнерською концепцією.

Як кажуть в компанії, оновлений брендинг розробили для зміцнення іміджу Xiaomi на преміум-ринку. Також виробник сподівається, що новий динамічний логотип має підвищити впізнаваність бренду.

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Як створили нове лого

Новий логотип Xiaomi розробив всесвітньо відомий дизайнер, професор Університету мистецтв Мусасіно спільно з президентом Nippon Design Center (NDC) Кенія Хара. Новий логотип отримав м’якший, круглий контур по кутах (раніше він був квадратний), а також перероблену типографіку "MI".

Виробник каже, що так логотип виглядає більш естетичним.

Корпоративний колір залишився помаранчевим, щоб і надалі передавати жвавість і молодість Xiaomi. Як додаткові кольори також будуть використовуватися чорний та сріблястий – для підкреслення способів використання висококласних продуктових лінійок.

Цікаво, що при розробці лого Кенія Хара використав математичну формулу “супереліпс”. Хоча між квадратом та ідеальним колом є нескінченна кількість варіантів проміжних графічних форм, дизайнер досяг візуально оптимального динамічного балансу, підбираючи різні змінні у формулі.

Використання n=3 допомогло досягти ідеального балансу між квадратом і колом.