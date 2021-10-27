До такої нестабільності Android 12 на смартфонах Xiaomi призводять проблеми з сумісністю деяких компонентів. Їх помічають як користувачі, які вже тестують бета-версію нової MIUI, так і самі розробники.

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Що не так з Android 12

Повідомляється, що з системою несумісні багато сторонніх додатків. Одна зі скарг, наприклад, стосувалась Douyin, китайської версії TikTok. Наразі цю проблему вже виправили самі творці програми.

Серед інших проблем:

Спостерігаються часті затемнення екрану, перезапуски, проблеми з повідомленнями, які надходять із затримкою.

У деяких випадках, особливо на Xiaomi Mi 10/Pro зі збоями працює мікрофон.

Магазин додатків Android 12 часто запитує дозвіл, навіть якщо користувач уже його давав.

Проблеми у роботі темного режиму.

Після перезапуску зникають віджети.

Повільне відкриття деяких додатків.

Вкрай низька гучність голосу в деяких програмах.

Компанія відклала випуск MIUI 13. Судячи з цих повідомлень, публічне тестування розпочнеться ще нескоро. Раніше стало відомо, що ця версія оболонки буде поставлятися у двох версіях. Одна базуватиметься на новому Android, а інша на 11-му.