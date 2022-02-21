Xiaomi збрехала в рекламі фітнес-браслета Mi Band 5 – компанію штрафували

Китайські ЗМІ повідомляють, що Xiaomi була оштрафована за неправдиву інформацію щодо продукту, яку вона надавала в його рекламі. Найцікавіше, що раніше компанію вже штрафували за неправдиву рекламу.

На рекламній сторінці фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 NFC стверджується, що він підтримує функцію "24-годинний моніторинг сну". Однак Пекінське бюро з нагляду за ринком району Хайдянь виявило, що це не зовсім так.

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Скільки заплатить Xiaomi

Xiaomi була оштрафована на суму приблизно 12 630 доларів (80 000 юанів)

Штраф був накладений за неточний опис функцій продукту і порушення закону Про рекламу.

Насправді ж, як пише джерело, ця функція складається з двох частин: запису нічного сну і запису нерегулярного сну.

Якщо ваш нічний сон становить менш як 60 хвилин, функція запису нічного сну не запише його.

Що стосується режиму фіксації нерегулярного сну, то він не зберігає сон тривалістю до 20 хвилин протягом дня.

Це означає, що рекламований Xiaomi "24-годинний моніторинг сну" працює не так, як собі уявляють багато користувачів.

Про реакцію компанії наразі нічого невідомо. Однак, судячи з того, що Xiaomi вже штрафували за неправдиву рекламу, коли вона видавала РК-екран за OLED-панель Samsung, виробник на такі санкції не зважає.

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, Xiaomi Mi Band 5 оснащений 1,1-дюймовим AMOLED-екраном роздільною здатністю 126x294 пікселів. На додаток до датчика серцевого ритму браслет також оснащений 3-осьовим акселерометром і 3-осьовим гіроскопом. Крім того, Band 5 обіцяє 14 днів автономної роботи та підтримує магнітну зарядку.