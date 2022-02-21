На рекламній сторінці фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 NFC стверджується, що він підтримує функцію "24-годинний моніторинг сну". Однак Пекінське бюро з нагляду за ринком району Хайдянь виявило, що це не зовсім так.
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Скільки заплатить Xiaomi
- Xiaomi була оштрафована на суму приблизно 12 630 доларів (80 000 юанів)
- Штраф був накладений за неточний опис функцій продукту і порушення закону Про рекламу.
- Насправді ж, як пише джерело, ця функція складається з двох частин: запису нічного сну і запису нерегулярного сну.
- Якщо ваш нічний сон становить менш як 60 хвилин, функція запису нічного сну не запише його.
- Що стосується режиму фіксації нерегулярного сну, то він не зберігає сон тривалістю до 20 хвилин протягом дня.
- Це означає, що рекламований Xiaomi "24-годинний моніторинг сну" працює не так, як собі уявляють багато користувачів.
Про реакцію компанії наразі нічого невідомо. Однак, судячи з того, що Xiaomi вже штрафували за неправдиву рекламу, коли вона видавала РК-екран за OLED-панель Samsung, виробник на такі санкції не зважає.
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