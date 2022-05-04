Xiaomi запустила збір коштів на механічну клавіатуру з підсвіткою за 23 долари

Xiaomi запустила збір коштів на нову клавіатуру в рамках програми краудфандингу. Ціна питання – 23 долари.

Ґаджет отримав назву Xiaomi Wired Mechanical Keyboard. Згадана ціна в 23 долари буде доступна лише для учасників програми колективного фінансування. Надалі вона зросте.

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Характеристики та фото

Xiaomi Wired Mechanical Keyboard – повноцінна клавіатура зі 104 клавішами, тобто вона має блок цифр.

Цей ґаджет із механічними перемикачами та підсвічуванням виконаний у мінімалістичному дизайні.



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi

Клавіатура сумісна з комп'ютерами під управлінням Windows і з пристроями Apple.

Габарити складають 426х122х38,5 міліметра.

Маса – 943 грами.

На нижній панелі є ніжки, що дозволяють встановити пристрій на столі під трьома кутами – 4, 6 або 9 градусів.



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard можна встановити під різними кутали нахилу / Фото Xiaomi

Аксесуар поставляється в двох варіантах виконання з "зеленими" тактильними та "червоними" лінійними механічними перемикачами. Від типу перемикача залежить плавність та м'якість натискання і відповідно звук, який видає кнопка при натисканні на неї.

Їх ресурс – 50 мільйонів натискань. При цьому одночасно можуть натискатися 26 клавіш.



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi

Клавіатура забезпечена білим підсвічуванням з шістьма режимами світіння.

За допомогою комбінації Fn+Win можна швидко перемикатися між розкладками для операційних систем Microsoft і Apple.

Для перших покупців клавіатура доступна на Youpin за ціною майже 23 долари, а по завершенні краудфандингової кампанії вона буде коштувати близько 26 доларів.