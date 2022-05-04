Ґаджет отримав назву Xiaomi Wired Mechanical Keyboard. Згадана ціна в 23 долари буде доступна лише для учасників програми колективного фінансування. Надалі вона зросте.

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Характеристики та фото

Xiaomi Wired Mechanical Keyboard – повноцінна клавіатура зі 104 клавішами, тобто вона має блок цифр.

Цей ґаджет із механічними перемикачами та підсвічуванням виконаний у мінімалістичному дизайні.



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi

Клавіатура сумісна з комп'ютерами під управлінням Windows і з пристроями Apple.

Габарити складають 426х122х38,5 міліметра.

Маса – 943 грами.

На нижній панелі є ніжки, що дозволяють встановити пристрій на столі під трьома кутами – 4, 6 або 9 градусів.



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard можна встановити під різними кутали нахилу / Фото Xiaomi

Аксесуар поставляється в двох варіантах виконання з "зеленими" тактильними та "червоними" лінійними механічними перемикачами. Від типу перемикача залежить плавність та м'якість натискання і відповідно звук, який видає кнопка при натисканні на неї.

Їх ресурс – 50 мільйонів натискань. При цьому одночасно можуть натискатися 26 клавіш.



Xiaomi Wired Mechanical Keyboard / Фото Xiaomi

Клавіатура забезпечена білим підсвічуванням з шістьма режимами світіння.

За допомогою комбінації Fn+Win можна швидко перемикатися між розкладками для операційних систем Microsoft і Apple.

Для перших покупців клавіатура доступна на Youpin за ціною майже 23 долари, а по завершенні краудфандингової кампанії вона буде коштувати близько 26 доларів.

Нагадаємо, раніше Xiaomi показала нову рацію, заявивши, що вона може забезпечити з'єднання на відстані 5000 кілометрів, що неабияк схвилювало мережу. Усе виявилось дуже просто: ґаджет працює, опираючись на мобільні мережі 4G трьох основних китайських операторів, щоб мати можливість почергово передавати сигнал з однієї антени на іншу. Таким чином за межами Китаю пристрій цієї відстані не подолає – стандартний діапазон її дії значно менший.