Xiaomi запускає продаж дешевої й витривалої ігрової мишки з підсвічуванням

Xiaomi продає велику кількість товарів – від дрібних для дому, доступних у Китаї, до габаритної техніки, на кшталт телевізорів. Комп'ютерні мишки компанія випускає не вперше. Цього разу це ігрова модель.

Xiaomi Gaming Mouse Lite анонсували місяць тому. Тепер новинка надходить у продаж в Китаї. Чи варто очікувати на неї в інших країнах, компанія не повідомляє.

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Характеристики

Мишка отримала позолочені мікроперемикачі TTC з терміном служби 80 мільйонів натискань.

Новинка також може похвалитися захистом від пилу та вологи ступеня IP54.

Оптичний датчик Pixart 3327 має максимальну роздільну здатність 6200 dpi.

При цьому користувач може вибрати фіксовані варіанти роздільної здатності — 400, 800, 1600, 3000 і 6200 dpi.

Також Xiaomi Gaming Mouse Lite оснащена 32-бітним мікроконтролером NXP на архітектурі Arm.



Xiaomi Gaming Mouse Lite / Фото Xiaomi

З інших особливостей – маса всього 72 грами та вбудоване підсвічування, яке можна налаштовувати на власний смак за допомогою різних комбінацій клавіш.

Судячи з зображення, опублікованого Xiaomi, мишка має матову текстуровану поверхню, тому не повинна вислизати з рук. Присутні також бічні клавіші.

Ціна

Компанія пропонує мишку Xiaomi Gaming Mouse Lite за 20 доларів – це близько 560 гривень. Для подібного класу пристроїв це вельми недорого.