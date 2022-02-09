Xiaomi запускає продаж дешевої й витривалої ігрової мишки з підсвічуванням
Джерело:Gizmochina
Xiaomi продає велику кількість товарів – від дрібних для дому, доступних у Китаї, до габаритної техніки, на кшталт телевізорів. Комп'ютерні мишки компанія випускає не вперше. Цього разу це ігрова модель.
Xiaomi Gaming Mouse Lite анонсували місяць тому. Тепер новинка надходить у продаж в Китаї. Чи варто очікувати на неї в інших країнах, компанія не повідомляє.
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Характеристики
- Мишка отримала позолочені мікроперемикачі TTC з терміном служби 80 мільйонів натискань.
- Новинка також може похвалитися захистом від пилу та вологи ступеня IP54.
- Оптичний датчик Pixart 3327 має максимальну роздільну здатність 6200 dpi.
- При цьому користувач може вибрати фіксовані варіанти роздільної здатності — 400, 800, 1600, 3000 і 6200 dpi.
- Також Xiaomi Gaming Mouse Lite оснащена 32-бітним мікроконтролером NXP на архітектурі Arm.
Xiaomi Gaming Mouse Lite / Фото Xiaomi
З інших особливостей – маса всього 72 грами та вбудоване підсвічування, яке можна налаштовувати на власний смак за допомогою різних комбінацій клавіш.
Судячи з зображення, опублікованого Xiaomi, мишка має матову текстуровану поверхню, тому не повинна вислизати з рук. Присутні також бічні клавіші.
Ціна
Компанія пропонує мишку Xiaomi Gaming Mouse Lite за 20 доларів – це близько 560 гривень. Для подібного класу пристроїв це вельми недорого.Нагадаємо, раніше компанія представила USB-накопичувач із серії U-disk. Його особливість в одночасній підтримці одразу двох інтерфейсів – Type-A та Type-C. Таку флешку можна підключити як до комп'ютера, так і до смартфона чи планшета.