Xiaomi запатентувала технологію, яка захистить смартфони від підглядання

Джерело:Gizmochina
Компанія Xiaomi розробила патент на нову технологію. Вона повинна захистити смартфони користувачів від підглядання з боку.
Це буде спеціальний датчик, який працюватиме постійно, щоб фіксувати обличчя єдиного користувача. Датчик розпізнає користувача і відображає контент тільки для нього.
Якщо сторонній глядач спробує "підглядати", то інформація на смартфоні буде невидимою. Завдяки новій технології смартфони компанії зможуть краще забезпечити конфіденційність даних користувачів.
Нова технологія Xiaomi / Фото ixbt.com
Гадаємо, це мрія багатьох, щоб без проблем переглядати контент в публічному місці, не турбуючись про те, що інформацію побачать і інші.
Наразі невідомо, в якому пристрої буде вперше реалізована подібна технологія. Варто зазначити, що на ринку представлені захисні стекла для смартфонів, які виконують схожу функцію.