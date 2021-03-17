Компанія Xiaomi розробила патент на нову технологію. Вона повинна захистити смартфони користувачів від підглядання з боку.

Це буде спеціальний датчик, який працюватиме постійно, щоб фіксувати обличчя єдиного користувача. Датчик розпізнає користувача і відображає контент тільки для нього.

Що відомо про розробку

Якщо сторонній глядач спробує "підглядати", то інформація на смартфоні буде невидимою. Завдяки новій технології смартфони компанії зможуть краще забезпечити конфіденційність даних користувачів.

Нова технологія Xiaomi / Фото ixbt.com

Гадаємо, це мрія багатьох, щоб без проблем переглядати контент в публічному місці, не турбуючись про те, що інформацію побачать і інші.

Наразі невідомо, в якому пристрої буде вперше реалізована подібна технологія. Варто зазначити, що на ринку представлені захисні стекла для смартфонів, які виконують схожу функцію.