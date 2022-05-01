Як все працюватиме

У звичайному стані дисплей огинатиме корпус пристрою: таким чином, інформація зможе відображатися як на фронтальній, так і на тильній стороні ґаджета.

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При необхідності користувач зможе від'єднати екран від основного модуля і розгорнути його, перетворивши панель на такий собі планшет. При цьому дисплей зможе обмінюватися інформацією з базою за допомогою бездротового зв'язку.



Патент Xiaomi / Фото Xiaomi

За задумом Xiaomi, гнучкий екран отримає власну акумуляторну батарею, що дозволить йому працювати в автономному режимі. Основне обчислювальне навантаження під час роботи у такому вигляді ляже на базовий модуль.

Втім, поки що незвичайний смартфон існує лише в патентній документації. Про можливі терміни втілення ідеї в життя нічого не повідомляється.